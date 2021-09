Matrix 4 : Ce qui a poussé Lana Wachowski à ressusciter Néo et Trinity

Contre toute attente, Néo et Trinity sont de retour dans Matrix 4. Si le dernier opus les avait laissé pour morts, la réalisatrice Lana Wachowski en a décidé autrement. Cela lui permet non seulement de relancer la franchise, mais également de surmonter un drame personnel. En effet, la jeune femme ne s’est jamais remise de la mort de ses parents. Ce retour promet déjà de nombreuses surprises, si l’on en croit la première bande-annonce. Les deux héros semblent frappés d’amnésie, n’arrivant pas à se reconnaître l’un et l’autre. Mais comment sont-ils revenus à la vie ? Le doute plane encore et ce nouvel opus devrait rapidement répondre à la question.

Matrix 4 : le retour de Néo et Trinity – Crédit : Warner Bros

Si certains y verront une forme de thérapie personnelle, Lana Wachowski souhaite avant tout redonner toute sa splendeur à la saga, émaillée par une dernier épisode peu convaincant pour beaucoup. Car que serait Matrix sans Néo et Trinity ?

Matrix 4 : Quand la vie personnelle de la réalisatrice rejoint la fiction

Dans le cadre d’un panel sur l’écriture des scénarios, la réalisatrice a expliqué plus largement son choix artistique et personnel. « Mes parents et un ami sont morts. Je ne savais comment surmonter ce deuil. On a beau savoir que leur vie est terminée, cela reste difficile à vivre. Une nuit, je n’arrêtais pas de pleurer et je n’arrivais pas à dormir. Et mon cerveau a finalement fait le lien, en créant cette histoire. Je ne pouvais plus avoir mon père et ma mère. Mais je pouvais faire revenir Néo et Trinity, les deux autres personnages les plus importants de ma vie. C’était si réconfortant de savoir que j’allais les retrouver. C’est fou de voir ce que l’art et les histoires peuvent faire sur nos peines. Et comment ils parviennent finalement à nous réconforter » explique ainsi Lana Wachowski.

On comprend mieux le projet de la réalisatrice en lisant son témoignage. Désormais seule derrière la caméra, la jeune femme promet ainsi de livrer un projet plus personnel que jamais. Les larmes du réel devraient ainsi laisser place au bonheur de retrouver nos deux héros. Ces derniers lui permettent de donner à sa créativité un bel élan. Et cela promet un nouvel opus tout en émotion et en sensibilité.

Matrix 4 pourrait donc surprendre par un ton plus dramatique encore. Après une bande-annonce prometteuse et l’arrivée de nouveaux personnages, cette nouvelle mouture redonnera, c’est certain, ses lettres de noblesse à la saga. Affaire à suivre de très près !

