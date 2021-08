Matrix 4 : La Warner confirme le titre officiel du prochain volet

Matrix 4 possède enfin un titre officiel : Matrix Résurrections. C’est la Warner elle-même qui a mis fin au suspens il y a quelques jours, lors du CinemaCon. Dans ce nouvel opus, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss devraient reprendre leurs rôles respectifs, après leur mort à la fin de la trilogie originale. Même si l’arc narratif de ce nouveau projet est gardé secret, le titre dévoilé par la Warner fait évidemment référence au retour des deux protagonistes principaux. Côté réalisation, on retrouve Lana Wachowski. Mais cette fois, la cinéaste sera seule derrière la caméra.

Matrix 4 dévoile enfin son titre officiel – Crédit : Warner Bros Pictures

Le casting s’offre également une quantité de nouveaux visages. On retrouvera ainsi à l’écran : Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra et Christina Ricci. Le film est attendu en décembre dans les salles obscures et sur HBO Max. Les fans sont impatients mais attendent au tournant ce nouvel opus, certes prometteur.

Matrix renaît enfin de ses cendres

Le titre devrait donc faire référence au retour de Neo et Trinity. La première bande-annonce montre le couple évoluant dans une nouvelle simulation. Il semble plausible que le tandem rejoigne le combat contre les machines dans le monde réel. Neo est une figure christique de la trilogie originale. Il ne serait donc pas étonnant de le voir reprendre les armes pour ce nouvel opus.

Le mot « résurrections » au pluriel pourrait également faire écho au retour des agents. Il semble que ces derniers soient de retour en nombre, mais surtout en force. C’est en tout cas ce que laisse présager le nouveau trailer. Parmi les comédiens annoncés au casting, on ne sait pas encore qui prêtera son talent à ces rôles importants. Les spéculations sont donc nombreuses. D’autant plus que la bande-annonce officielle n’est pas encore diffusée auprès du grand public.

Quoi qu’il en soit, Matrix 4 joue gros. Les derniers opus n’ont pas totalement convaincus le public et la critique professionnelle. Alors en s’offrant un renouvellement partiel de son équipe, la Warner espère bien changer la donne. Le film risque cependant d’être un énorme succès commercial. Les fans sont excités, et on ne vous le cache pas, nous aussi !

