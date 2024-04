Matrix 5 est en développement, un changement majeur confirmé

Surprise ! La Warner vient d’annoncer qu’un cinquième film Matrix était actuellement en développement. Il s’agira du premier opus réalisé sans Lana ou Lily Wachowski. C’est Drew Goddard qui assurera cette tâche et qui se chargera d’écrire le scénario.

Après l’échec au box-office de Matrix Resurrections en 2021 (causé en partie par sa sortie simultanée sur HBO Max), on ne s’attendait pas à revoir un film de la franchise dans les salles obscures. Pourtant, c’est bien ce qui se prépare en coulisses. La Warner vient de confirmer qu’un cinquième film Matrix était en cours de développement. Il s’agira du premier opus réalisé sans Lana ou Lily Wachowski.

C’est Drew Goddard (réalisateur de Sale temps à l’hôtel El Royale) qui se chargera de cette tâche ainsi que de l’écriture du scénario. Le cinéaste a notamment décroché une nomination aux Oscars pour le scénario de Seul sur Mars. Il a également écrit plusieurs épisodes de Lost : Les Disparus et de Buffy contre les Vampires. On le retrouve aussi au générique de Cloverfield et World War Z, toujours en qualité de scénariste.

Matrix 5 sera réalisé par Drew Goddard

“Drew s’est présenté chez Warner Bros. avec une nouvelle idée qui, selon nous, serait une façon incroyable de perpétuer l’univers de Matrix, en honorant à la fois ce que Lana et Lilly ont commencé il y a plus de 25 ans et en offrant une perspective unique basée sur son propre amour de l’univers”, se félicite Jesse Ehrman, président de la production chez Warner Bros. Motion Pictures.

A lire > Matrix 4 : faut-il avoir vu la trilogie avant ?

A ce stade, on ignore si les acteurs phares de la franchise (comme Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss) seront de le partie. Côté scénario, aucun détail probant sur l’intrigue n’a été révélé. Selon Ehrman, ce cinquième opus inattendu fera progresser l’univers de Matrix sans trop s’éloigner de ce qui a fait le succès de la franchise.

“Le talent artistique exquis de Lana et Lilly m’inspire au quotidien et je suis plus que reconnaissant d’avoir la chance de raconter des histoires dans leur monde“, se félicite Drew Goddard. Bien qu’elle ne soit pas à la réalisation, Lana Wachowski participera tout de même au projet en tant que productrice exécutive. Pour rappel, la Warner avait déjà envisagé de produire un film Matrix sans Lana Wachowski avant de raviser.