Matrix 4 : Date, casting, synopsis, tout ce qu’il faut savoir

Ce qu’il faut retenir sur Matrix 4 – Crédit : Warner Bros.

Matrix a marqué toute une génération de cinéphiles. Une franchise de science-fiction avec Keanu Reeves, en ce moment à « l’affiche » de Cyberpunk 2077, dirigée par Lana et Lilly Wachowski. Et alors que personne ne s’y attendait, la Warner a annoncé, le 20 août 2019, la mise en chantier d’un quatrième épisode, après Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Un long-métrage cette fois-ci uniquement dirigé par Lana Wachowski, à qui l’on doit la série Sense8 sur Netflix, qui sortira au cinéma mais également sur HBO Max. L’occasion d’un petit tour d’horizon sur ce que Matrix 4 nous a déjà révélé, entre date de sortie, casting, synopsis et autres éléments à retenir.

Le casting de Matrix 4

Laurence Fishburne ne reviendra pas, malheureusement – Crédit : Warner Bros.

Que les fans de Matrix se rassurent : Lana ne planche pas sur un remake. Matrix 4 est bien une suite et plusieurs noms des précédents épisodes sont confirmés, entre Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) et Jada Pinkett Smith (Niobe). On retrouvera également notre Lambert Wilson dans le rôle du Mérovingien. Malheureusement, Laurence Fishburne a confirmé qu’il ne jouerait pas Morpheus. Même chose pour l’agent Smith, joué par Hugo Weaving.

Parmi les nouveaux venus, Lana Wachowski mise sur Priyanka Chopra (Quantico), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Gone Girl) et Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Candyman).

La date de sortie de Matrix 4

Malgré une pandémie qui retarde la sortie des films, Matrix 4 a été avancé par la Warner, plutôt confiante sur la fin du COVID-19. Le long-métrage sortira le 22 décembre 2021, sur HBO Max et au cinéma.

Le synopsis de Matrix 4

Matrix 4 est encore bien mystérieux côté synopsis – Crédit : Warner Bros.

Rien n’a filtré sur le quatrième film d’une franchise débutée en 1999. Son intrigue reste donc mystérieuse (mais cette article sera mis à jour au fur et à mesure). Matrix 4 pourrait bien débuter après Matrix Revolutions, qui terminait en 2003 sur le sacrifice de Neo pour éradiquer l’agent Smith et redémarrer la matrice, pour la paix à Sion.

Pour Matrix 4, on sait uniquement que Neo est « mort ». Il sera intéressant de voir comment Lana Wachowski va réintroduire le personnage de Keanu Reeves, déjà aperçu sur des photos de tournage. L’acteur a néanmoins précisé que Matrix 4 est… « ambitieux ». Quant au titre du film, il n’est pas connu non plus.

C’est Lana Wachowski qui est à l’écriture, en plus de Aleksandar Hemon et David Mitchell, qui ont déjà bossé avec la réalisatrice. Lilly n’est pas présente et la Warner n’en a pas donné les raisons.