Mauvaise nouvelle : le partage de compte gratuit sur Netflix c’est bientôt fini

En janvier 2023 (la date exacte n’étant, pour le moment, pas encore connue), une mini-révolution devrait affecter des millions d’utilisateurs Netflix. Le partage gratuit de compte entre amis devrait être interdit par la firme américaine. Concernant environ 100 millions d’utilisateurs, cette pratique devrait être désormais largement encadrée et contrôlée par Netflix. Cette fonctionnalité devrait même faire l’objet d’un supplément payant. Entre 4 et 7 euros seront probablement demandés aux utilisateurs pour leur permettre de continuer à partager, avec leurs proches, leurs identifiant et mot de passe Netflix.

Netflix © Pixabay

Le manque à gagner lié à cette pratique très répandue (près de la moitié des utilisateurs de la plateforme) a été chiffré par Netflix à près de 9 milliards de dollars. Une somme extrêmement importante, en partie responsable des résultats financiers très décevants de la plateforme. En Amérique-latine, des tests grandeur nature ont déjà été menés par Netflix pour facturer l’utilisation, en dehors du foyer principal, d’autres comptes Netflix. Trois euros ont été, par exemple, demandés au Chili, au Costa-Rica, au Pérou, au Honduras, en Argentine au Salvador, au Guatemala et en République Dominicaine.

L’avenir de Netflix et des autres plateformes de streaming menacé ?

Ce changement de politique n’est pas dû au hasard. Il s’inscrit dans la nouvelle stratégie de Netflix visant à accroître ses recettes. Alors que le nombre de ses abonnés est en chute libre et que ses coûts de production sont en hausse, la plateforme en ligne n’a pas d’autres choix que de forcer les utilisateurs à mettre la main au porte-monnaie. Après avoir augmenté, à plusieurs reprises durant ces dernières années, les tarifs de son abonnement, d’avoir intégré des publicités pour, là encore, augmenter ses rentrées d’argent, Netflix veut enrayer la spirale du partage de compte gratuit.

Source : rtl.fr