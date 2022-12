Netflix : voici la liste de tous les codes secrets en 2022

Si vous ne le saviez pas, Netflix possède une myriade de catégories et de sous-catégories secrètes qui permettent de découvrir plus facilement des films et des séries. Vous aurez besoin de la liste des codes secrets de Netflix pour y accéder. Les voici.

La liste complète des codes secrets pour Netflix

Netflix propose une vaste sélection de films et de séries télévisées. Le problème, c’est qu’il est parfois cauchemardesque de décider par où commencer, même avec leurs nombreuses options de tri proposées.

Cependant, et si vous ne le saviez pas, sachez qu’il existe des codes secrets pour Netflix. En les entrant dans l’URL de votre navigateur, ces derniers vous offriront une navigation beaucoup plus fluide. Ils permettent de rapidement filtrer par vos genres préférés, d’afficher immédiatement ce dont vous avez envie et surtout, de tout condenser sur une seule page sans avoir à passer des heures à faire défiler. De quoi gagner quelques minutes en soirée.

Voici comment mettre un code secret sur Netflix et la liste complète de tous les codes.

Netflix : comment marchent les codes secrets ?

Pour entrer un code secret sur Netflix, vous devez accéder à la page http://www.netflix.com/browse/genre/ dans la barre de votre navigateur favori. Mais avant d’appuyer sur Entrée, vous devrez ajouter le code de n’importe quel genre, des séries animées aux documentaires de voyage et d’aventure. Nous avons tous les codes ci-dessous, alors copiez et collez cette page, le code, et profitez-en.

Lancez Netflix ET connectez-vous à votre profil. Vous devriez arriver sur l’URL suivante : www.neflix.com/browse.

Pour accéder à une catégorie spécifique, rentrez le code secret Netflix à la suite de cette adresse URL : www.neflix.com/browse/genre. Vous devriez donc obtenir ce genre d’adresse Web : www.neflix.com/browse/genre/1365.

Appuyez sur Entrée. Vous devriez immédiatement arriver sur la section de votre choix.

Sur votre TV, vous pouvez rentrer le code secret dans la barre de recherche.

Netflix : quels sont les codes secrets en 2022 ?

Nous avons rassemblé ici tous les codes secrets de Netflix disponibles en 2022. Ils sont triés par genre, action, dessins animés, films pour enfants, grands classiques du cinéma, etc. Pour aller plus vite, n’hésitez pas à faire une recherche sur cette page en tapant le genre désiré. Par exemple, « films d’espionnage » ou « thrillers ».

Action et aventure

Dessins animés

Films pour les enfants et la famille

Les grands classiques du cinéma

Comédies

Films cultes

Documentaires

Drames, société

Foi, spiritualité

Films étrangers

Films LGBT

Films d’horreur

Films indépendants

Musique

Comédies musicales

Romances

Science-fiction, Fantasy

Sport

Thrilers

Séries

Autres

