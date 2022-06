Apps de voyage : les meilleures pour réserver ses vacances

©Pexels – pixabay.com

On adore prendre des vacances et partir en voyage. Mais on aime moins passer des heures devant les magazines et les sites qui nous vantent le soleil du bout du monde et le farniente de la campagne, sans nous proposer des services de réservation fiables et pertinents. Pour vous aider à rechercher, organiser et à réserver vos vacances, testez ces applications mobiles gratuites qui vont non seulement vous aider à trouver votre séjour idéal, mais aussi à réserver vos billets afin de partir l’esprit tranquille !

Booking.com

La référence des sites de recherche et de réservation, c’est bien entendu Booking.com. Très complet et proposant des milliers d’offres à travers le monde, les utilisateurs pourront profiter d’un système de filtres très complet aussi bien pour les vols, les hébergements, les séjours ou les locations de voiture. Ils pourront aussi profiter des notes et commentaires des autres utilisateurs pour préparer des vacances sans stress. Ils pourront réserver ensuite leur billet ou leur séjour, directement depuis l’application mobile gratuite pour Android et iOS, ou depuis le service en ligne.

L’avis de la rédaction : Bien que l’interface ne soit pas aussi moderne que chez certains concurrents, Booking.com est certainement la plateforme qui propose le plus d’offres et d’annonces. De plus, aucun frais de réservation n’est prélevé et l’annulation est généralement gratuite (sous certaines conditions).

Go Voyages

Go Voyages est aussi un moteur de recherche et un service de réservation pour vos vols, hébergements, séjours et location de voiture. Disponible en applications mobiles gratuites et en service en ligne, elle permet de profiter de tarifs intéressants et de comparer les meilleures offres. Le moteur de recherche est complet et le service de réservation vous permet de disposer de vos infos de réservation directement depuis votre smartphone. Go Voyages met en place un service Premium nommé Go Prime, qui permet de bénéficier de réductions supplémentaires contre un abonnement annuel sans engagement.

L’avis de la rédaction : En plus des offres de voyages et du moteur de recherche simple et efficace, Go Voyages propose aussi des bons plans et des idées de voyage avec des vidéos sur certains séjours pour vous donner envie de prendre le large ! Avec Go Voyages, il est également possible de commander des circuits touristiques complets, des activités et même des croisières.

SNCF Connect

Anciennement OUI.sncf, SNCF Connect est la nouvelle application moderne et intuitive, qui va, à terme, remplacer toutes les applications de la SNCF. Disponible sur Android, iOS et en service en ligne, SNCF Connect vous permet de rechercher et de réserver vos billets de train, mais aussi de recharger votre pass Navigo. Le moteur de recherche est simple et intuitif, et il est possible, en créant un compte gratuit, de sauvegarder vos préférences (nombre de voyageurs, animal de compagnie, etc.) pour éviter de les renseigner à chaque fois. Différentes options pratiques simplifient vos voyages avec notamment l’affichage d’une notification lorsque le numéro de votre voie est disponible.

L’avis de la rédaction : Bien que l’application se contente uniquement de proposer des billets de train, elle reste particulièrement intéressante et intuitive. Le système de notification des retards et des numéros de voie est très pratique et évite ainsi les mouvements de foule devant les panneaux d’affichage dans les gares.

AirBnB

AirBnB est la plateforme de réservation d’hébergement qui a remporté un immense succès ces dernières années. Les particuliers et les professionnels peuvent proposer des appartements, studios, chambre privée ou même villas à des particuliers à la recherche d’un logement moins cher et/ou individuel. L’accueil est aussi plus personnalisé que dans les hôtels et vous avez l’impression d’être “à la maison” ou chez des amis.

L’avis de la rédaction : Au niveau purement fonctionnel, les applications mobiles et le service en ligne sont très pratiques avec une carte interactive qui permet de géolocaliser les logements disponibles pour ensuite visualiser les détails et les tarifs de chacun, avec les prestations et les équipements fournis. Il est possible de poser des questions à l’annonceur et de laisser un commentaire.

Kayak

Vous cherchez un comparateur de prix efficace et simple aussi bien pour trouver des vols et des hébergements, que pour louer un camping-car ou organiser votre séjour au meilleur prix ? Kayak est certainement le comparateur de prix le plus complet et le plus rapide. Accessible en application gratuite et en service en ligne, Kayak vous propose de comparer des milliers de séjours, des vols, des locations et même des activités sur des centaines de sites de réservation pour des vacances sereines. Et si manquez d’inspiration, rendez-vous dans la section Explore pour découvrir des destinations qui donnent envie de faire ses valises !

L’avis de la rédaction : Avec une interface claire et intuitive, les applications mobiles, autant que le service en ligne de Kayak, sont vraiment agréables à utiliser. Par contre, vous ne pouvez pas réserver à partir du site de Kayak, vous serez automatiquement redirigé vers le site proposant la réservation de l’hôtel, du vol, etc.