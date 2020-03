Messiah n’aura pas de saison 2, Netflix abandonne sa série polémique

La série Messiah ne sera pas renouvelée. C’est Wil Traval, qui incarne l’agent de FBI Will Mathers dans le show Netflix, qui a révélé le premier l’information : « C’est un jour très triste. Je viens d’apprendre de Netlix qu’il n’y aura pas de saison 2 à Messiah », a publié l’acteur sur son compte Instagram.

Tomer Sisley a repris également la nouvelle sur son propre compte sur lequel il a partagé toute sa déception : « Nous sommes tous extrêmement peinés », déclare-t-il dans son message. Selon lui, une saison 2 était donc bien prévue. La fin énigmatique de la première saison appelait effectivement à une suite. Malheureusement, on ne découvrira jamais si Al-Masih était bien un nouveau prophète ou un talentueux usurpateur.

Annulation de Messiah : COVID-19 ou polémique ?

Faute de communiqué officiel de la part de Netflix, difficile de connaître les véritables raisons de cette annulation. Sisley sous-entend cependant que la crise du COVID-19 est largement responsable. « Les temps sont dingues et nous empêchent de la tourner cet été. La saison 2 devait se dérouler à Rome et nous aurions tous aimé poursuivre cette merveilleuse aventure, mais comme nous le savons, les temps sont durs en ce moment… », indique l’acteur. Il est vrai que la série Messiah avait nécessité des moyens de production impressionnants. Son casting international et ses lieux de tournages éparpillés dans le monde ne sont évidemment plus vraiment envisageables à une période où la plupart des pays ont fermé leurs frontières.

À ces contraintes logistiques s’ajoute sans doute l’accueil mitigé qu’a reçu la série. L’intrigue au caractère religieux de Messiah avait fait l’objet de quelques polémiques, en particulier dans les pays du Moyen-Orient. En Jordanie, la série a même été interdite de diffusion. L’épidémie de coronavirus n’est donc peut-être pas être la seule raison à cette décision du géant du streaming. Les autres programmes Netflix tels que Stranger Things et The Witcher ont en effet simplement été temporairement suspendus et non complètement annulés.

