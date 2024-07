Halo : Paramount abandonne la série, mais gardez espoir pour la saison 3

© Paramount

Halo fait partie des licences récemment adaptées en série TV avec The Last of Us et Fallout. Toutefois, le show basé sur la saga culte de Xbox n’a pas vraiment fait l’unanimité auprès de la presse et des téléspectateurs.

Après deux saisons soufflant le chaud et le froid, les téléspectateurs attendent logiquement mieux des prochains épisodes. Malheureusement pour les fans de la série TV Halo, Paramount ne compte pas aller plus loin et abandonne la série après seulement deux saisons diffusées.

Paramount+ abandonne la série Halo après deux saisons, y aura-t-il une suite ?

Dans un communiqué partagé par le média Deadline, Paramount+ indique qu’il ne compte pas signer pour plus de deux saisons d’Halo et abandonne donc le projet. Le succès critique relatif de la série et des audiences certainement en deçà des attentes du groupe expliquent peut-être cette décision. Rappelons que le budget de chaque épisode tournerait autour des 10 millions de dollars.

Paramount+, diffuseur du programme, se dit tout de même « extrêmement fier de cette série ambitieuse » et souhaite le meilleur pour la suite à 343 Industries, développeur des jeux vidéo Halo, ainsi qu’au studio de production Amblin Television et à Xbox. Justement, quel sera l’avenir de la série au-delà de la saison 2 ?

Malgré ce retrait de Paramount+, le reste des parties impliquées chercherait un nouvel acteur auquel s’associer pour que Halo ne s’arrête pas là. Une saison 3 reste donc clairement envisageable. Quoi qu’il en soit, 343 Industries confirme qu’il reste déterminé « à élargir l’univers Halo de différentes manières à l’avenir ».

Peut-on plutôt s’attendre à voir arriver un film Halo ou une autre série avec une nouvelle histoire d’ici quelques années ? Affaire à suivre. D’ici là, n’hésitez pas à découvrir les jeux Halo, qui font partie des meilleurs titres Xbox.