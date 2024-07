Mercredi saison 2 : casting, intrigue… premières infos sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

© Netflix

Mercredi a été un immense succès et devient maintenant un argument de choix pour aider Netflix à se démarquer de ses concurrents. Si Jenna Ortega avait déjà une place dans le cœur des fans d’horreur avec X, Scream et Studio 666, cette série de Tim Burton l’a révélée au grand public. Ce spin-off de La Famille Addams suit l’adolescente, autrefois incarnée par Christina Ricci, à l’académie Nevermore alors que de mystérieux meurtres ont lieu en ville.

Un énorme succès critique et commercial pour Mercredi qui, dans la foulée, a eu droit à l’annonce d’une saison 2. Voici tout ce que l’on sait à propos de ces futurs épisodes !

À lire > Les meilleures séries coréennes à voir sur Netflix

📰 Netflix : les dernières actualités !

Wednesday has been officially renewed for Season 2! pic.twitter.com/ekqlxP9ueW — Netflix (@netflix) January 6, 2023

Le tournage de la saison 2 de Mercredi a été officialisé par Netflix avec une photo de Jenna Ortega tenant le clap. Il se déroule actuellement en Irlande, dans le comté de Wicklow, alors que la première saison a été tournée en Roumanie. Notez qu’à cette occasion, la saison 2 de Mercredi devient la production la plus chère jamais tournée en Irlande.

Pour le moment, on ne sait pas quelle est la date de sortie de ces épisodes supplémentaires. En revanche, on sait que la deuxième saison de Mercredi comptera huit épisodes et que le premier d’entre eux se nomme « Here We Woe Again » comme l’a révélé Netflix en mai 2024.

Here we woe again. pic.twitter.com/FPYrc5Tnaj — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) May 7, 2024

Mercredi a donc de fortes chances d’arriver au plus tôt en 2025. L’équipe a besoin de terminer les prises de vues avant de passer au montage et à toute la post-production, notamment les effets spéciaux. Mais cette information reste à prendre avec de grosses pincettes.

À lire > Netflix : les meilleures séries et films à regarder ce week-end

🎃Quelle intrigue pour la saison 2 de Mercredi ?

Pour le moment, l’intrigue de ces futurs épisodes reste secrète. Jenna Ortega a partagé, lors d’un passage chez Jimmy Fallon, que la saison 2 de Mercredi sera plus centrée sur l’horreur que sur la romance. Une demande des fans.

Nous avons commencé à nous réunir en salle des scénaristes pour discuter. Tout le monde est très détendu. Je pense que nous voulons un peu plus d’horreur pour sortir Mercredi de la romance. La laisser être elle-même et se battre pour ce qu’elle est. Jenna Ortega

La fin de la première saison se termine sur Mercredi qui découvre l’identité des tueurs qui font régner la terreur en ville. L’adolescente rentre chez elle quand elle reçoit un mystérieux message indiquant qu’elle est traquée pour une personne inconnue. Quant à Tyler, il se transforme en Hyde pendant le trajet jusqu’en prison et pourrait bien venir tourmenter notre héroïne en échappant à l’emprise de Laurel Gates. De nombreuses pistes pourront être explorées par les scénaristes avec ces nouveaux épisodes !

On sait aussi que la famille Addams sera plus présente dans la saison 2 et que la relation profonde entre Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) et Mercredi sera approfondie. Lors d’une interview avec ScreenRant, Luis Guzmán (Gomez Addams) a également annoncé des scènes plus longues. L’acteur se voit d’ailleurs « danser, se battre à l’épée et bien plus » avec sa fille à l’écran !

On s’attend par ailleurs, face aux énormes audiences de Mercredi, à ce que Netflix commande d’autres spin-offs sur les membres de la famille Addams.

🦇 Quel casting pour la saison 2 de Mercredi ?

Un casting d’enfer.



Mercredi saison 2, prochainement. pic.twitter.com/UcQY1x4u0D — Netflix France (@NetflixFR) May 7, 2024

L’intégralité du casting de la saison 2 de Mercredi n’a pas été dévoilé, mais la distribution sera sans doute la même que la saison 1 avec de nouveaux venus. Sans oublier le retrait de personnages morts comme Larissa Weems (Gwendoline Christie) ou encore Valerie Kinbott (Riki Lindhome), à moins d’un retournement de situation. Percy Hynes White pourrait être remplacé en tant que Xavier Thorpe puisque des accusations d’agressions sexuelles ont fait surface à l’encontre de l’acteur. Netflix n’a pas communiqué à ce propos.

Jenna Ortega : Mercredi Addams

Mercredi Addams Jamie McShane : le shérif Donovan Galpin

le shérif Donovan Galpin Christina Ricci : Marilyn Thornhill

Marilyn Thornhill Hunter Doohan : Tyler Galpin

Tyler Galpin Percy Hynes White : Xavier Thorpe (pour le moment ?)

Xavier Thorpe (pour le moment ?) Emma Myers : Enid Sinclair

Enid Sinclair Joy Sunday : Bianca Barclay

Bianca Barclay Georgie Farmer : Ajax Petropolus

Ajax Petropolus Naomi J. Ogawa : Yoko Tanaka

Yoko Tanaka Stece Buscemi : directeur de l’Académie Nevermore (à confirmer)

🐈‍⬛Où sera diffusée la saison 2 de Mercredi ?

Si la saison 1 est disponible sur Netflix, il a été rapporté que Prime Video pourrait récupérer la série. Ce qui a rapidement été démenti par la plateforme de streaming numéro 1 dans le monde avec l’annonce de la saison 2. Cette possibilité est donc écartée, Netflix conserve bien les droits de Mercredi.