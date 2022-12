Mission Impossible 7 : découvrez comment Tom Cruise a réussi la cascade la plus dangereuse de sa carrière

Tom Cruise collectionne depuis déjà plusieurs années les cascades les plus impressionnantes réalisées pour le cinéma. La première bande-annonce de Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One est truffée d’incroyables cascades réalisées par l’acteur pour le prochain film de la franchise. L’une d’entre elles consiste à sauter dans le vide avec une moto. On voit Tom Cruise sauter d’une falaise au guidon d’une moto.

Tom Cruise réalise sa cascade extrême en moto © @TomCruise / Twitter

Cette cascade à moto que l’on découvrira dans Mission Impossible 7 en 2023 est la plus dangereuse de la carrière de Tom Cruise. L’acteur en a donc profité pour partager une vidéo qui dévoile les coulisses de cette cascade. Elle montre notamment l’intense préparation physique et sportive qu’il y a eu en amont.

Tom Cruise a fait plus de 500 sauts en parachute et 13 000 sauts en motocross pour réaliser cette cascade

Dans la vidéo que pouvez découvrir ci-dessous, Tom Cruise explique que cette cascade à moto est « de loin la chose la plus dangereuse que nous ayons jamais tentée ». Il saute d’une falaise en moto, puis réalise un base-jump incroyable en déployant son parachute. Cette scène n’a cependant pas été filmée du jour au lendemain. Elle a nécessité plusieurs années de préparation.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG — Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022

Au total, Tom Cruise a réalisé plus de 500 sauts en parachute et 13 000 sauts en motocross pour se préparer à cette cascade. Non seulement cet entraînement intense lui a permis de filmer la cascade en toute sécurité, mais cela lui a aussi permis de la perfectionner. Elle a été filmée en Norvège en 2020. L’acteur s’est aussi accroché à l’aile d’un avion pour le tournage de Mission Impossible 8. La sortie de ce film est attendue pour 2024.

Comme l’a expliqué Miles Daisher qui a entraîné Tom Cruise au saut en parachute, « la seule chose que vous devez éviter dans une cascade comme celle-ci, ce sont des blessures graves ou la mort ». L’acteur n’avait donc pas le droit à l’erreur. Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One arrivera le 14 juillet 2023 au cinéma. D’ailleurs, un autre trailer a été partagé il y a quelques mois. Il montrait Tom Cruise qui s’adressait aux fans depuis un avion en plein vol.

Source : CNET