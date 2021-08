Ms. Marvel possède des pouvoirs puissants et insoupçonnés

Crédit : Marvel

L’écurie Marvel regorge de personnages puissants. Depuis plusieurs années, les héroïnes sont mises à l’honneur. Captain Marvel nous a montré l’étendu de ses pouvoirs dans les comics. Même chose pour la Sorcière rouge dans WandaVision, série Disney+. Et le service de streaming va prochainement accueillir Ms. Marvel. L’héroïne, Kamala Khan de son vrai nom, a notamment été introduite au grand public dans Marvel’s Avengers. Iman Vellani va incarner le personnage, le premier rôle de sa carrière ! Mais saviez-vous que Ms. Marvel est l’un des personnages les plus puissants de Marvel ?

Une héroïne récente mais déjà puissante

Sana Amanat et Stephen Wacker sont à l’origine de Ms. Marvel, apparue pour la première fois dans Captain Marvel #14 en 2013. De confession musulmane, l’héroïne est connue pour sa force intérieure et sa positivité. Malgré tout, Kamala Khan est critiquée par certains fans à cause de ses pouvoirs similaires à Red Richards. En réalité, ces derniers sont plus puissants et vont plus loin qu’un simple corps élastique.

Car si Red Richards est élastique après avoir été exposé aux rayons cosmiques, Ms. Marvel va plus loin. La femme modifie sa structure moléculaire et peut donc prendre la forme de son choix. L’héroïne peut également grandir, rapetisser, comme Ant-Man. Red Richards peut comprimer ou étendre son corps, en comparaison. Sans oublier la capacité qu’a Ms. Marvel de devenir un objet inanimé (un canapé, par exemple !). Mais cette dernière entrave l’un de ses pouvoirs majeurs : son autoguérison, similaire à celle de Wolverine.

Ms. Marvel a un pouvoir d’autoguérison

Ms. Marvel dans Marvel’s Avengers – Crédit : Square Enix

Comme Wolverine, Ms. Marvel peut aussi se soigner. Dans les comics, l’héroïne a survécu à des blessures corporelles graves, dont des coups de feu. Cette guérison lui demande néanmoins beaucoup d’énergie. Lorsqu’elle change de forme, cette capacité ne peut plus être utilisée. Malgré ce léger handicap, Kamala Khan montre une grande résistance plus généralement.

Kamala Khan dispose aussi d’une force dévastatrice, excellent soutien grâce à ses coups de poings, de pieds. Ms. Marvel est encore récente dans l’univers Marvel mais a un grand potentiel. Surtout lorsque l’on sait que l’héroïne intègre désormais le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Source : CBR