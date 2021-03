Marvel’s Avengers : Hawkeye arrive, Black Panther prévu pour 2021 par Square Enix

A l’occasion du Square Enix Presents, Marvel’s Avengers s’est dévoilé, avec beaucoup de contenu à prévoir en 2021. Au menu, version PS5 et Xbox Series X, et plusieurs extensions.

Crystal Dynamics et Square Enix ne lâchent pas le morceau avec Marvel’s Avengers. Après un lancement difficile et malgré des ventes en dessous des attentes, les deux entités continuent de collaborer pour améliorer le jeu et étoffer son contenu. A l’occasion du Square Enix Presents, une roadmap détaillée a été présentée, avec notamment l’arrivée de Hawkeye et Black Panther.

Roadmap du jeu Marvel’s Avengers pour 2021. Crédit : Square Enix / Marvel

Marvel’s Avengers, Hawkeye arrive, et sera suivi par Black Panther en 2021

Cette roadmap va faire un bien fou à Marvel’s Avengers, qui a désespérément besoin de structure dans son évolution. Square Enix l’a bien compris et compte bien remettre les pendules à l’heure. A l’occasion de l’arrivée de la version PS5 et Xbox Series X du titre, une roadmap claire permet d’avoir une idée précise de ce que veut proposer le jeu cette année. L’évènement le plus imminent est l’arrivée du chapitre dédié à Hawkeye, prévue pour le mois de mars. Il sera gratuit pour tous les détenteurs du jeu. Square Enix annonce ici un nouveau héros, Hawkeye donc, mais également un nouvel antagoniste, et un nouvel arc narratif.

Marvel’s Avengers va également passer à la next-gen, malgré des stocks de consoles toujours aussi inexistants. Digital Foundry a d’ailleurs déjà testé la version PS5 sur YouTube (voir la vidéo ci-dessous). Elle propose notamment des temps de chargement plus rapides. Digital Foundry annonce un passage de 62 secondes à seulement 4 secondes pour le chargement initial du jeu. Une amélioration impressionnante. Les modes performance et graphismes sont bien évidemment également de la partie.

Pour la suite, la roadmap annonce pour le printemps 2021 les extensions Tachyon Anomaly et Red Room Takover. Pour la deuxième partie de 2021, nous aurons droit à Cosmic Cube, Wasteland Patrol et surtout War for Wakanda. Cette dernière semble être la plus intéressante, avec l’affrontement entre Black Panther et Klaw. Entre temps, la roadmap annonce également de nouvelles missions, un déblocage du niveau maximum qui est pour l’instant limité à 50, de nouvelles tenues et de nouveaux items. Un contenu qui semble somme toute prometteur.

Marvel’s Avengers, un lancement très, très compliqué

Très critiqué avant sa sortie notamment au sujet de l’exclusivité du personnage Spider-Man aux consoles PlayStation, le jeu a connu un lancement très difficile. Il a d’ailleurs été durement sanctionné sur Metacritic, avec une note des joueurs de seulement 4.9 pour la version PlayStation 4. Non pas uniquement pour cette raison, mais parce que l’expérience de jeu et le contenu de départ laissaient à désirer. Le jeu faisait pourtant partie des titres les plus attendus de 2020.

Après un lancement compliqué doublé d’une communication maladroite, le jeu a eu du mal à convaincre, malgré l’exploitation d’une licence au potentiel énorme. Crystal Dynamics a consacré les premiers mois après le lancement pour corriger les bugs et améliorer les défauts les plus flagrants, avant de penser à l’avenir. Cette roadmap aura mis du temps à arriver, et laisse penser que le studio peut enfin aller de l’avant. Et si cette fois, c’était la bonne ?

Source : comicbook.com