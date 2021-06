Captain Marvel est volontairement devenue méchante

Carol Denvers se met au service d’un super-vilain – Crédit : Marvel Studios

Fort heureusement pour l’humanité, les personnages Marvel mettent plus souvent leurs pouvoirs au service du bien. Lorsque l’on sait à quel point la Sorcière rouge est puissante, c’est sans doute une bonne chose. Mais avec plusieurs versions d’un super-héros avec le multivers, certains passent du côté obscur de la Force. La Sorcière rouge s’est engagée sur cette voie et une autre héroïne surpuissante a emprunté le même chemin. Cette héroïne, c’est Captain Marvel, revenant prochainement dans un film du MCU. Dans Captain Marvel # 29, Carol Danvers met sa magie au service d’un super-vilain de longue date. Ce n’est pas la première fois que la femme nous montre qu’elle peut parfois prendre des décisions douteuses moralement…

Carol Denvers a passé un pacte avec une méchante

Captain Marvel réalise son erreur – Crédit : Marvel

Captain Marvel # 29 nous montre une facette plus sombre de l’héroïne. Transportée dans une dimension plus sombre où une majorité des Avengers sont morts, un groupe de héros émerge. Carol Denvers assiste à la naissance d’un nouveau méchant, Ove, et va à la rencontre de sorciers pour apprendre la magie. Son objectif ? Vaincre cette menace. Malheureusement, ses demandes sont rejetées. Ces derniers ne veulent pas donner encore plus de puissance à Captain Marvel, déjà réputée pour être redoutable. Finalement, Carol Denvers se tourne vers l’Enchanteresse, une méchante…

Captain Marvl se rend donc au fond de l’océan avec l’Enchanteresse pour récupérer le Cœur du Serpent, puissant artefact. Carol Denvers tue plusieurs monstres marins avec une explosion d’énergie. Mais en récupérant l’objet, l’héroïne est incapable de franchir la barrière protégeant la ville sous-marine. Elle se demande alors si elle n’est pas en train de devenir méchante.

Carol Denvers reconnaît qu’elle mérite dans « une prison magique stupide ». L’héroïne pense que l’idée de s’allier avec un super-vilain et s’en prendre à des monstres marins mystiques pour voler un artefact n’était pas une bonne.

Ceux qui s’inquiètent du sort de Carol Denvers peuvent se rassurer. L’héroïne remarque une source de chaleur et utilise ses pouvoirs pour faire éclater un volcan. Elle peut alors sortir de sa prison.

Alors certes, Captain Marvel n’est pas réellement méchante. Mais pour faire le bien, la plus puissante des Avengers n’a eu d’autre choix que de faire le mal.

