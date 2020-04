NASA : revivez le drame d’Apollo 13 en temps réel, minute par minute

Pour fêter les 50 ans de la mission Apollo 13, la NASA et Bob Feist nous proposent de revivre en temps réel et minute par minute « l’échec réussi » des trois astronautes. Un live inédit qui retrace tous les détails de cette aventure extraordinaire à travers des photos, des vidéos et tous les enregistrements audio de la mission.

Après l’exploit d’Apollo 11 et sa réédition quelques mois plus tard, le monde entier commence à prendre les voyages vers la Lune pour des missions de routine. Le 13 avril 1970, Apollo 13 vient les rappeler à une réalité encore d’actualité aujourd’hui. L’espace reste un environnement hostile et dangereux qui ne laisse aucune place à l’erreur. Cette fois, la prouesse des équipes au sol et des astronautes consistera à ramener l’équipage de la navette sain et sauf sur Terre. Pour fêter les 50 ans d’Apollo 13, la NASA propose de revivre l’intégralité de la mission en temps réel et minute par minute.

Le module de service endommagé de la mission Apollo 13 – Crédit : NASA

Après huit mois de travail, l’ingénieur informatique Bob Feist et son équipe ont créé une véritable machine à remonter dans le temps pour suivre la mission, de son décollage à son retour sur Terre. Le site web « APOLLO 13 IN REAL TIME » rassemble presque la totalité des sources audio, vidéo et photo de la NASA sur une timeline qui défile en temps réel, et donne un accès direct à n’importe quel évènement de la mission. Le souci du détail va jusqu’à permettre d’écouter les messages audio d’un poste précis de la salle de contrôle.

« Houston, on a eu un problème »

Un peu moins de 56 heures après le décollage, à mi-parcours entre la Terre et la Lune, le réservoir d’oxygène numéro 2 du module de service explose, et Jack Swigert prononce une phrase qui allait rentrer dans l’histoire et la culture populaire : « Houston, we’ve had a problem ». Les astronautes et l’équipe au sol ignorent encore ce qu’il vient de se produire et la gravité de la situation. Ce réservoir fournit non seulement l’air de la capsule, mais l’alimente aussi en eau et en électricité à partir de piles à combustible.

Les astronautes n’ont pas le choix, ils devront poursuivre leur voyage vers la Lune avant de revenir sur Terre avec les moyens du bord, notamment le module lunaire. Grâce à un sang froid, une ingénierie et un travail d’équipe exemplaires, les trois astronautes de la mission parviendront à rejoindre la Terre sains et saufs le 17 avril 1970.

Source : APOLLO 13 IN REAL TIME