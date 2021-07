Netflix : ce nouveau film d’horreur du Top 10 effraie les spectateurs

L’un des films les plus populaires du Top 10 sur Netflix en ce moment est un film d’horreur. Il s’agit de The Seventh Day, aussi appelé Possédés : L’exorcisme, sorti le 11 juin sur la plateforme de streaming. Il est réalisé par Justin P. Lange avec Vadhir Derbez, Guy Pearce et Stephen Lang au casting.

The Seventh Day est disponible sur Netflix – Crédit : Voltage Pictures

La description du film d’horreur est la suivante : « Un jeune prêtre débute son premier jour de formation avec un exorciste renommé. Alors qu’ils plongent dans l’enfer sur Terre, les frontières entre le bien et le mal se brouillent et leurs propres démons émergent ». À l’instar de Believe Me : The Abduction of Lisa McVey qui a écœuré et choqué les spectateurs, The Seventh Day en a aussi effrayé plus d’un.

Les films d’horreur regagnent-ils en popularité ?

Sur Twitter, les spectateurs partagent leurs avis après avoir regardé The Seventh Day sur Netflix. Certains n’ont pas du tout été impressionnés par le long-métrage. Cependant, d’autres ont été totalement effrayés par les séances d’exorcisme. Une internaute a par exemple révélé que « les films d’horreur ne me font généralement pas peur, mais The Seventh Day sur Netflix m’a fait tellement peur que je vois maintenant des choses ».

En ce moment, The Seventh Day est le 7e film le plus regardé sur Netflix en France. C’est le 6e aux États-Unis. Le fait qu’il fasse partie du Top 10 révèle une tendance particulière. En effet, il semblerait que les films d’horreur regagnent en popularité après avoir été délaissés pendant la pandémie de Covid-19. Nos confrères de BGR en avaient justement parlé l’année dernière à Joel Meares, le rédacteur en chef de Rotten Tomatoes. Ce dernier avait révélé que les spectateurs préféraient regarder des comédies ou des films « feel-good » qui remontent le moral. Les films à regarder en famille étaient également privilégiés puisque les enfants étaient eux aussi confinés.

Ainsi, il semblerait bien que les spectateurs reviennent progressivement à leurs habitudes. Si un film comme The Seventh Day réussit à intégrer le Top 10 sur Netflix, c’est un très bon signe pour tous les autres films d’horreur.

Source : BGR