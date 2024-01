Les meilleurs films de tous les temps : le top 100 selon les spectateurs

Il est de plus en plus rare de trouver un film qui vous tient en haleine du début à la fin, ou vous scotche littéralement à votre fauteuil. En effet, les films se ressemblent de plus en plus aujourd’hui. Ainsi, il n’est pas toujours simple de savoir quoi regarder. Toutefois et si beaucoup de long métrages se font vite oublier, d’autres redonnent heureusement au cinéma ses lettres de noblesse.

Vous cherchez un bon film à regarder ce soir, ou pour passer le temps lors d’un week-end pluvieux ? Nous avons réuni sur cette page les meilleurs films tous genres confondus en nous basant sur les notes des spectateurs. Au regard de l’immensité de films qui existent, vous pouvez considérer les 100 films de ce classement comme des chefs-d’œuvre du 7ème art.

1. Forrest Gump

Sortie en 1994, Forrest Gump est une comédie dramatique américaine adaptée du roman éponyme de Winston Groom, publié en 1986. Réalisé par Robert Zemeckis, le film narre la vie tumultueuse de Forrest Gump, solidement interprété par Tom Hanks, un homme “simple d’esprit” originaire de l’Alabama. Forrest se trouve souvent impliqué, la plupart du temps involontairement, dans les principaux événements qui marquèrent l’histoire des États-Unis entre les années 1950 et 1980.

Synopsis :

À Savannah, en Géorgie, Forrest Gump, installé sur un banc public, partage librement à des inconnus le récit singulier de sa vie mouvementée. Né dans une petite ville de l’Alabama avec un quotient intellectuel inférieur à la moyenne et une paralysie partielle des jambes, Forrest fait face aux moqueries à l’école. Sa vie prend toutefois un autre tournant lorsqu’il se lie d’amitié avec la belle Jenny. Ensemble, ils traversent les joies et les épreuves de l’Amérique des années 1960, en tissant une histoire hors du commun.

Disponibilité :

Forrest Gump peut actuellement être visionné sur les plateformes Netflix, Paramount+ ou myCanal.

2. Fight Club

Réalisé par David Fincher et sorti en 1999, Fight Club est un film américano-allemand basé sur le roman éponyme de Chuck Palahniuk, publié en 1996. L’histoire suit un narrateur insatisfait de sa vie professionnelle et personnelle, qui forme un club de combats clandestins avec le mystérieux Tyler Durden, un personnage anticonformiste. Ce club offre à ses membres un exutoire pour libérer leur mal-être à travers la violence. Les acteurs principaux du film sont Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter.

Synopsis :

Insomniaque et désabusé par sa vie personnelle et professionnelle, un jeune cadre expert en assurances mène une existence monotone et dépourvue de saveur. Confronté au vide de son quotidien, son médecin lui recommande de suivre une thérapie pour relativiser son mal-être. Sa rencontre avec Tyler Durden lors d’un voyage d’affaires va changer son destin. Avec son nouvel ami, dont il adhère aux idées anarchistes, ils créent le Fight Club, où sont organisés des combats clandestins à huit clos. L’une des principales règles du club est l’interdiction formelle d’en parler à son entourage.

Disponibilité

Fight Club peut actuellement être vu sur les plateformes Disney+, Netflix, myCanal et Mubi.

3. Pulp Fiction

Pulp Fiction est un film de gangsters américain réalisé par Quentin Tarantino et sorti en 1994. Il met en scène un scénario écrit par Tarantino lui-même, et basé sur une histoire qu’il a co-écrite avec Roger Avary. Employant une narration non linéaire, le film entremêle plusieurs récits impliquant des membres de la pègre de Los Angeles. Il se distingue par ses dialogues stylisés, son mélange unique de violence et d’humour, ainsi que ses nombreuses références à la culture populaire. La distribution principale comprend des acteurs et actrices de renom comme John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman, et Maria de Medeiros.

Synopsis :

Dans un restaurant, le couple de jeunes braqueurs, Pumpkin et Yolanda, évoque les risques de leur métier. Pendant ce temps, deux truands, Jules Winnfield et son ami Vincent Vega, reviennent d’Amsterdam et ont pour mission de récupérer une mystérieuse mallette pour la ramener à Marsellus Wallace. L’odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats à travers la jungle d’Hollywood se dévoile à travers trois histoires entrelacées.

Disponibilité :

Pulp Fiction peut en ce moment être visionné sur les plateformes Netflix et Paramount+.

4. Interstellar

Interstellar est un film de science-fiction britannico-américain produit, écrit et réalisé par Christopher Nolan. L’œuvre projette le spectateur dans un futur pas si lointain, en 2067, où la Terre est à l’agonie. On y retrouve Cooper, un ancien pilote de la NASA reconverti en agriculteur, qui vit avec sa famille. Tandis que sa fille Murphy croit que leur maison est hantée, après avoir été témoin de plusieurs phénomènes, Cooper pense quant à lui à une forme de vie intelligente qui tente de communiquer avec eux en binaire, et décide de suivre sa piste. Ce long métrage sorti en 2014 met en scène Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Casey Affleck et Matt Damon.

Synopsis :

Tandis que la Terre est à l’agonie, une équipe d’astronautes se livre à une périlleuse mission dans l’espoir de trouver une planète habitable pour sauver l’humanité. Ils vont pour ce faire devoir franchir les limites de notre galaxie.

Disponibilité :

Interstellar peut actuellement être regardé en exclusivité sur Netflix.

5. La Ligne verte

Sorti en 1999, La Ligne verte est un film américain écrit et réalisé par Frank Darabont. Il est adapté du roman feuilleton éponyme écrit par Stephen King, et publié en 1996. Cette œuvre aux frontières du film noir, fantastique et traumatisant, offre une brillante réflexion sur la peine de mort et le racisme. Parmi les interprètes, on retrouve Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Gary Sinise, ou encore Barry Pepper.

Synopsis :

Paul Edgecomb, pensionnaire centenaire dans une maison de retraite, est hanté par ses souvenirs. En 1935, il était le gardien-chef en charge du bon déroulement des exécutions des peines capitales au pénitencier de Cold Mountain. L’un des condamnés à mort, John Coffey, un colosse accusé du viol et du meurtre de deux fillettes, ne le laissa pas indifférent par sa candeur, sa timidité et ses pouvoirs extraordinaires.

Disponibilité :

La Ligne verte est actuellement disponible sur Netflix et Paramount+.

6. Douze Hommes en colère

Douze Hommes en colère est un film dramatique américain sorti en 1957 et réalisé par Sidney Lumet. Ce film met en lumière un procès à huit clos au cours duquel un jury populaire composé de douze hommes doit délibérer sur le sort d’un jeune individu, accusé d’avoir tué son père. Le destin du mis en cause repose entre les mains des jurés, qui peuvent décider soit de le condamner à mort, soit de l’acquitter. Au cours de leur délibération, les membres du jury, issus de milieux sociaux très différents, remettent en question leur moralité et leurs valeurs, et révèlent leurs motivations et préjugés. On retrouve au casting des acteurs comme Henry Fonda, Lee J. Cobb, ou encore Ed Begley.

Synopsis :

Un jeune immigré est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le sort de ce dernier repose entre les mains d’un jury composé de douze hommes, qui délibèrent avant de rendre leur verdict. Tous le pensent coupable, à l’exception d’un juré qui a de sérieux doutes sur l’enquête. Ce dernier va alors tenter de convaincre l’auditoire de réfléchir à deux fois avant d’envoyer un homme à la mort.

Disponibilité :

Aucune plateforme de streaming ne diffuse le film à l’heure actuelle. Le film est toutefois disponible en vidéo à la demande sur la plupart des plateformes.

7. Le Parrain

Le Parrain est un film de gangsters américain sorti en 1972 et réalisé par Francis Ford Coppola. Produit par les studios Paramount, il est l’adaptation du roman éponyme de Mario Puzo, sorti en 1969. L’intrigue se déroule à New York entre 1945 et 1955, et explore les luttes de pouvoir au sein de la mafia américaine, en mettant en avant la famille Corleone, l’une des cinq familles mafieuses de la ville. Dirigée par le patriarche influent, Don Vito Corleone, surnommé le « Parrain » (Marlon Brando), la famille est confrontée à des défis majeurs. Son fils cadet, Michael Corleone (Al Pacino), initialement éloigné des activités criminelles familiales, se retrouve contraint de devenir un membre clé à la suite d’événements tragiques.

Synopsis :

New York, 1945. Don Vito Corleone est à la tête d’une des familles les plus puissantes de la mafia italo-américaine. Lorsque Virgil Sollozzo, dirigeant de la famille Tattaglia, propose une collaboration dans le lucratif marché de la drogue, le patriarche refuse catégoriquement. En représailles, Don Vito est pris pour cible dans une tentative d’assassinat en pleine rue, échappant miraculeusement à une pluie de balles. C’est alors que son fils Michael, jusqu’ici éloigné des activités criminelles familiales, se porte volontaire pour venger son père.

Disponibilité :

Le film est actuellement disponible sur Paramount+.

8. La liste de Schindler

Réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1993, La Liste de Schindler est une adaptation du roman biographique éponyme de Thomas Keneally. Le film décrit comment Oskar Schindler, un industriel allemand, parvient à sauver environ 1 200 Juifs destinés à la mort dans le camp de concentration de Płaszów pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film met en vedette Liam Neeson, Ben Kingsley et Ralph Fiennes.

Synopsis :

Le film évoque les années de guerre d’Oskar Schindler, fils d’un industriel autrichien revenu à Cracovie en 1939 avec les forces allemandes. Tout au long du conflit, il sauve des vies en employant des Juifs dans sa fabrique et, en 1944, il réussit à sauver environ huit cents hommes et trois cents femmes du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

Disponibilité :

Le film est actuellement disponible sur Amazon Prime Video et Paramount+.

À lire aussi : les 10 meilleurs biopic.

9. Les évadés

Les Évadés est un film américain écrit et réalisé par Frank Darabont, et sorti en 1994. Basé sur le roman court de Stephen King, “Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank,” paru dans le recueil “Différentes Saisons,” le film relate l’histoire d’Andy Dufresne (Tim Robbins), injustement condamné pour le meurtre de sa femme et de l’amant de celle-ci. Il passe près de vingt ans à la prison d’État de Shawshank et se lie d’amitié avec Red (Morgan Freeman), un autre détenu.

Synopsis :

En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de sa femme et de son amant. Malgré ses protestations d’innocence, il est incarcéré à Shawshank, la prison la plus sévère de l’État du Maine. C’est là qu’il croise la route de Red, détenu depuis vingt ans. Une profonde amitié naît entre les deux hommes.

Disponibilité :

Le film est disponible uniquement en vidéo à la demande sur la plupart des plateformes.

10. Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du roi

Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi est un film américano-néo-zélandais réalisé par Peter Jackson, et sorti en 2003. Basé sur le roman de J.R.R. Tolkien, “Le Retour du roi” l’adaptation cinématographique intègre également des éléments du livre précédent, “Les Deux Tours.” Ce film est le troisième volet de la trilogie “Le Seigneur des anneaux,” succédant aux chapitres “La Communauté de l’anneau” et “Les Deux Tours”. Ce film vient clore la mythique saga de fantasy parue entre 1954 et 1955. Il met en scène une flopée d’acteurs dont Elijah Wood, Ian McKellen, Sean Astin, Viggo Mortensen, Karl Urban, ou encore Andy Serkis.

Synopsis :

Alors que Sauron déploie ses armées pour envahir la Terre du Milieu, le magicien Gandalf et le roi Théoden unissent leurs forces pour défendre la capitale du Gondor, Minas Tirith. Aragorn revendique son trône et sollicite l’aide de l’armée des Morts pour remporter la bataille des Champs du Pelennor. Pendant ce temps, les hobbits Frodon Sacquet et Samsagace Gamegie traversent le Mordor, guidés par Gollum, pour détruire l’Anneau unique au sommet du Mont Destin.

Disponibilité :

Le film est actuellement uniquement disponible sur Amazon Prime Video.

11. Vol au-dessus d’un nid de coucou

Sorti en 1975, Vol au-dessus d’un nid de coucou est un film américain réalisé par Miloš Forman. Il est adapté du roman éponyme de Ken Kesey paru en 1962, qui a également été porté au théâtre à Broadway en 1963. Le film met en scène les acteurs et actrices Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny DeVito, ou encore Will Sampson. Après sa condamnation à une peine de travaux forcés dans un pénitencier, McMurphy feint la folie pour être admis dans un établissement psychiatrique. Ce qu’il regrette très rapidement quand il réalise qu’il y est moins libre qu’en prison. Il se lie toutefois d’amitié avec certains des internes, et son tempérament influence les autres à désobéir aux règles strictes fixées par la diabolique infirmière en chef.

Synopsis :

L’intrigue se concentre sur R. P. McMurphy, qui feint la folie pour être interné dans un hôpital psychiatrique et ainsi échapper à la prison après avoir été accusé de viol sur une mineure. Au fil de l’histoire, il est profondément touché par la détresse et la solitude des patients. Grâce à sa forte personnalité, il s’oppose aux méthodes répressives de l’infirmière Ratched.

Disponibilité :

Le film est actuellement disponible exclusivement en VOD sur les principales plateformes.

12. The Dark Knight : Le Chevalier noir

Sorti en 2008, The Dark Knight: Le Chevalier noir est un film américano-britannique réalisé par Christopher Nolan. Il s’agit du deuxième volet de la trilogie The Dark Knight. Il fait suite au film Batman Begins, paru en 2005, et précède The Dark Knight Rises, sorti en 2012. Le film est basé sur l’emblématique personnage de DC Comics, Batman. Il met en scène la confrontation entre la célèbre chauve-souris de Gotham, jouée par Christian Bale, et son ennemi juré, le Joker, brillamment interprété par le regretté Heat Ledger. Le Chevalier noir fait partie de ces thrillers d’action sombres et réalistes, qui nous tiennent en haleine du début à la fin, et dont on ne se lasse jamais. Il est un chef d’œuvre tant sur le plan scénaristique qu’artistique.

Synopsis :

Soutenu par le lieutenant de police Jim Gordan, ainsi que le procureur de Gotham, Harvey Dent, Batman est bien décidé à débarrasser la ville du mal qui la gangrène, en luttant activement contre le crime organisé. Bien que leur alliance s’avère efficace, un criminel psychopathe du nom de Joker va venir mettre à mal leurs plans, en répandant la terreur et le Chaos dans les rues de la ville. Mentalement dérangé et doté d’un sens de l’humour discutable, cet ennemi à l’intelligence redoutable va donner du fil à retordre au justicier masqué.

Disponibilité :

The Dark Knight : Le Chevalier noir est actuellement disponible sur aucune plateforme de streaming. Il est possible de regarder le film uniquement en VOD.

13. Blade Runner

Inspiré du roman “Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?” de Philip K. Dick, Blade Runner est un film de science-fiction américain sorti en 1982 et réalisé par Ridley Scott. L’intrigue se déroule à Los Angeles en 2019 et met en lumière Rick Deckard, interprété par Harrison Ford, un ancien policier qui reprend du service pour traquer un groupe de réplicants, des androïdes biosynthétiques dirigés par l’énigmatique Roy Batty, joué par Rutger Hauer. Son ambiance néo-noire et son style visuel singulier nous plongent dans un univers oppressant et décadent. Le film est devenu une référence incontournable de la science-fiction et a notamment ouvert la voie au mouvement cyberpunk, en traitant des enjeux éthiques, philosophiques et technologiques de l’humanité.

Synopsis :

En l’an 2019, à Los Angeles, la Terre est surpeuplée, ce qui pousse l’humanité à explorer l’espace à la recherche de nouveaux horizons. Afin de les accompagner dans leur quête, les colons sont assistés d’androïdes ultra sophistiqués, développés par la Tyrell Corporation, que rien ne peut distinguer de l’Homme : les Replicants. Bien qu’il soit initialement conçus comme des serviteurs, certains d’entre eux parviennent à s’affranchir de leurs liens et à s’échapper. C’est dans ce contexte que Rick Deckard, un ancien Blade Runner, doit retrouver quatre de ces fugitifs, qui se sont enfuis sur Terre en volant une navette spatiale.

Disponibilité :

Le film est actuellement disponible uniquement en vidéo à la demande.

À lire aussi : les meilleurs films geek à voir sur Netflix.

14. 2001, l’Odyssée de l’espace

2001, l’Odyssée de l’espace est un film de science-fiction britannico-américain sorti en 1968, et réalisé par Stanley Kubrick. Le scénario, coécrit par Kubrick et le romancier Arthur C. Clarke, puise son inspiration dans deux nouvelles de Clarke, “À l’aube de l’histoire” et “La Sentinelle”. En parallèle du tournage, Clarke rédige le roman “2001 : L’Odyssée de l’espace”, publié peu après la sortie du film. L’intrigue dévoile à travers différentes époques, le rôle que joue une intelligence inconnue, matérialisée par des monolithes noirs, dans l’évolution de l’humanité. Souvent qualifié de film épique, 2001, l’Odyssée de l’espace explore plusieurs thèmes, dont l’évolution humaine, la technologie, l’intelligence artificielle, ainsi que la perspective d’une vie extraterrestre.

Synopsis :

À l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, une petite tribu de primates lutte pour sa survie. La découverte d’un mystérieux monolithe noir va changer leur destin. Quatre millions d’années plus tard, en 2001, le Dr Heywood Floyd débarque sur la lune à bord de son vaisseau spatial, afin d’examiner un monolithe noir semblable à celui découvert par les singes. Ce dernier envoie des signaux étranges en direction de Jupiter.

Disponibilité :

Le film est disponible à la location à l’achat sur les plateformes qui proposent un service de vidéos à la demande.

15. Le Bon, la Brute et le Truand

Le Bon, la Brute et le Truand est un film ouest-germano-hispano-italien réalisé par Sergio Leone, sorti en 1966. Il s’impose parmi les westerns les plus célèbres de l’histoire du cinéma, en symbolisant parfaitement le style du « western spaghetti ». Ce long métrage s’inscrit comme un préquel à la Trilogie du dollar, tout en lui apportant une conclusion. Cette saga, également connue sous le nom de la Trilogie de l’Homme, est également composée des films Pour une poignée de dollars et Et pour quelques dollars de plus. Les trois protagonistes du Bon, de la Brute et du Truand, sont interprétés respectivement par Clint Estwood, Lee Van Cleef, et Eli Wallach.

Synopsis :

Pendant la guerre de Sécession, Tuco et Joe cherchent à retrouver un coffre renfermant 200 000 dollars en pièces d’or. Le plan de ces deux acolytes, qui n’en sont pas à leur coup d’essai, va être contrarié par Sentenza, un tueur sans pitié qui veut lui aussi mettre la main sur le butin.

Disponibilité :

Le film est actuellement disponible sur Amazon Prime Video.

16. Apocalypse Now

Apocalypse Now est un film américain réalisé par Francis Ford Coppola. Cette œuvre cinématographique, sortie en 1979, est une adaptation libre du roman court “Au cœur des ténèbres” (Heart of Darkness) de Joseph Conrad, publié en 1899. Ce film sombre basé sur la guerre du Vietnam, explore de manière magistrale les méandres de la psychologie humaine, en abordant des thèmes récurrents comme la violence et la folie. L’œuvre invite à la réflexion quant au rapport des Hommes à la guerre, et les dégâts qu’elle peut causer sur l’esprit humain. Le film met en scène des acteurs de renom comme Marlon Brando, Martin Sheen, Denis Hopper, Laurence Fishburne, ou encore Harrison Ford.

Synopsis :

En pleine guerre du Vietnam, le capitaine Willard reçoit l’ordre d’éliminer le colonel Kurtz, un militaire fou qui s’est érigé un empire et règne par la terreur en revendiquant son statut de demi-dieu. Pour mener à bien cette mission secrète de la plus haute importance, le capitaine rejoint le Cambodge où il assiste aux pires horreurs de la guerre.

Disponibilité :

Apocalypse Now est disponible à la location ou à l’achat sur les plateformes qui proposent de la vidéo à la demande.

17. Usual Suspects

Usual Suspects est un film policier réalisé par Bryan Singer, et sorti en 1995. Utilisant une narration non linéaire, le film se concentre sur l’interrogatoire d’un petit criminel infirme nommé Verbal Kint (Kevin Spacey), mené par l’agent Kujan (Chazz Palminteri). Kint a survécu à un massacre survenu la veille sur un cargo amarré dans le port de San Pedro, en Californie. À travers de nombreux flashbacks, Kint relate la série d’événements complexes qui l’ont lié, ainsi que quatre autres malfaiteurs, à cette mystérieuse affaire, derrière laquelle se profile le légendaire criminel Keyser Söze.

Synopsis :

En tant que principal suspect dans une mystérieuse affaire de hold-up, Verbal Kint est soumis à un interrogatoire poussé, conduit par un agent fédéral. Rapidement, il révèle à la police que le véritable cerveau derrière ce crime n’est autre que le redoutable criminel Keyser Söze, un individu machiavélique doté d’une intelligence exceptionnelle. Au fil de l’interrogatoire, Kint dresse le portrait terrifiant de ce criminel que personne n’a jamais vu.

Disponibilité :

Le film est actuellement disponible uniquement en VOD.

À lire aussi : les 10 meilleurs films de Martin Scorsese.

18. Il était une fois dans l’Ouest

Il était une fois dans l’Ouest est un western spaghetti italo-américain réalisé par Sergio Leone en 1968. Le film est sorti en salle en Italie la même année, et en 1969 dans le reste du monde. L’intrigue se déroule pendant la conquête de l’Ouest américain, et explore la rivalité acharnée pour l’appropriation des terres liées à la construction de chemins de fer. Le film met en scène divers protagonistes interprétés par Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards, ou encore Claudia Cardinale.

Synopsis :

Les constructeurs de chemin de fer qui traversent le désert de l’Arizona en direction de la mer, arrivent à Flagstone, une petite ville fictive dans l’Ouest américain, contraignant les fermiers de laisser leurs terres. Jill McBain, une jeune veuve au grand cœur arrive dans la petite ville avec l’intention de commencer une nouvelle vie, après que son mari et ses enfants aient été assassinés.

Disponibilité :

Le film est actuellement disponible sur la plateforme de streaming Paramount+.

19. Gladiator

Gladiator est un film américano-britannique réalisé par Ridley Scott. Ce long métrage, sorti en 2000, revisite le genre du péplum, dont les plus grandes œuvres dataient des années 1960. Bien que le film ne se base pas sur des évènements historiques réels, il utile les noms, ainsi que certains traits de l’empereur Marc Aurèle, et de ses enfants Commode et Lucilla. L’intrigue se concentre sur la chute du général romain Maximus Decimus, interprété par Russel Crowe, qui est destiné à devenir le successeur de Marc Aurèle, joué par Richard Harris. Cependant, ce dernier est assassiné et le général est laissé pour mort par le maléfique Commode, campé par Joaquin Phoenix, qui en profite pour accéder au trône. Plus de 20 ans après, la sortie d’une suite est prévue pour cette année 2024.

Synopsis :

Au fil des victoires, le général romain Maximus est devenu le plus fidèle soutien de l’empereur Marc Aurèle, que ce dernier considère comme son “bras droit”. Jaloux de son prestige et de la relation qu’il entretient avec son père, Commode, le fils de l’empereur, décide de s’emparer brusquement du pouvoir avant d’ordonner l’arrestation et l’exécution du général. Maximus parvient à s’échapper, mais ne peut empêcher le terrible massacre de sa famille. Il devient alors un esclave gladiateur et gagne le cœur du peuple romain dans l’arène du Colisée, grâce à ses talents de combattant hors pair, tout en préparant sa revanche contre l’illégitime Commode.

Disponibilité :

Le film Gladiator est actuellement disponible sur Netflix, Amazon Prime Video, Paramount+ et My TF1.

À lire aussi : les meilleurs films d’action à voir sur Netflix.

20. Inception

Inception est un thriller de science-fiction américano-britannique écrit, réalisé et produit par Christopher Nolan, et sorti en 2010. Le film offre une expérience cinématographique captivante, en explorant les méandres complexes de la réalité et des rêves à travers une narration ingénieuse et des effets visuels saisissants. Porté par un talentueux casting, composé entre autres de Leonardo di Caprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy, Marion Cotillard, Eliott Page, ou encore Ken Watanabe, Inception a marqué son époque en devenant rapidement un incontournable du genre.

Synopsis :

Dom Cobb, un voleur expérimenté dans l’art périlleux de l’extraction. Grâce à ses talents, il peut s’approprier les secrets les plus précieux d’un individu, enfouis au plus profond de son subconscient, en s’immisçant dans ses rêves ; une phase où l’esprit humain est particulièrement vulnérable. Une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d’antan, mais il doit pour ce faire accomplir l’impossible en explorant les limbes.

Disponibilité :

Le film est actuellement disponible en exclusivité sur OCS.

Les autres meilleurs films de tous les temps

21. Orange mécanique

22. Requiem for a dream

23. Scarface

24. Apollo 13

25. Des souris et des Hommes

26. Titanic

27. Ben-Hur

28. Le Silence des Agneaux

29. Il était une fois en Amérique

30. Django Unchained

31. Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’anneau

32. Gran Torino

33. Retour vers le futur

34. Princesse Mononoké

35. Matrix

36. Star Wars : Episode V – L’Empire contre-attaque

37. Seven

38. Les Affranchis

39. Shining

40. Into the Wild

41. Parasite

42. Green Book : Sur les routes du sud

43. La vie est belle (1998)

44. Les temps modernes

45. Whiplash

46. The Big Lebowski

47. Shutter Island

48. Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours

49. Reservoir Dogs

50. Kill Bill: Volume 1

51. Donnie Darko

52. American History X

53. Joker

54. Le voyage de Chihiro

55. Million Dollar Baby

56. Inglorious Basterds

57. Le Parrain : 2ème partie

58. The Truman Show

59. Snatch : Tu braques ou tu raques

60. Her

61. Bienvenue à Gattaca

62. Le Pianiste

63. Oppenheimer

64. Big Fish

65. Memento

66. Le Roi Lion

67. La Cité de la peur

68. La 25ème heure

69. Intouchables

70. Léon

71. Heat

72. Barry Lyndon

73. Full Metal Jacket

74. Elephant Man

75. Edward aux mains d’argent

76. Bohemian Rapsody

77. Trainspotting

78. Le cinquième élément

79. Sueurs froides

80. La Ruée vers l’or

81. La Grande Vadrouille

82. Black Swan

83. La Haine

84. L’Armée des 12 singes

85. Alabama Monroe

86. 1917

87. Le Sixième Sens

88. Star Wars : Episode IV – la guerre des étoiles

89. Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

90. Danse avec les loups

91. Les Tontons flingueurs

92. The Dark Knight Rises

93. 12 Years a Slave

94. Avatar

95. Warrior

96. Le Discours d’un roi

97. The Father

98. Taxi Driver

99. La Grande évasion

100. Le Mans 66

À lire aussi : les 10 meilleurs films d’horreur à voir sur Netflix.