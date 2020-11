Nike apporte la technologie autolaçante Adapt aux Air Jordan XI

Il y a 25 ans, l’Air Jordan XI a fait son apparition aux pieds de Michael Jordan lors de son retour à la fin de la saison NBA 1995. Sur l’ordre du créateur Tinker Hatfield, Michael Jordan a choisi de porter la chaussure prématurément, ce qui a provoqué une frénésie chez les fans de baskets et jeté les bases de ce qui sera l’une des chaussures les plus élégantes et les plus recherchées de l’histoire.