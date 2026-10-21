Nouvelle Xbox : Microsoft envisagerait un prix pouvant atteindre 1 800 €, du jamais vu pour une console

Le magazine économique américain Fortune a publié le 20 octobre un portrait fouillé d’Asha Sharma, arrivée à la tête de Xbox en février après le départ en retraite de Phil Spencer. Au détour de l’article, plusieurs sources internes détaillent la feuille de route matérielle de la marque. Microsoft prévoirait de lancer un “appareil portable de nouvelle génération” d’ici […]

La prochaine génération Xbox pourrait faire grimper la facture bien au-delà des 1 000 €. ©iama_sing

Le magazine économique américain Fortune a publié le 20 octobre un portrait fouillé d’Asha Sharma, arrivée à la tête de Xbox en février après le départ en retraite de Phil Spencer. Au détour de l’article, plusieurs sources internes détaillent la feuille de route matérielle de la marque. Microsoft prévoirait de lancer un “appareil portable de nouvelle génération” d’ici les fêtes de fin d’année 2027, puis sa prochaine console de salon, nom de code Project Helix, pour les fêtes 2028. Une portable maison, donc, après la ROG Xbox Ally conçue avec Asus.

Project Helix : un prix projeté entre 1 200 et 1 800 dollars

Le passage le plus commenté concerne le tarif. Selon Fortune, le prix public de Helix a été estimé en interne entre 1 200 et 1 800 dollars, sauf si Microsoft choisit de subventionner le matériel. Rien n’est arrêté, mais la fourchette dépasse les projections qui circulaient jusqu’ici autour de 1 000 dollars.

Pour se faire une idée en euros, la gamme actuelle sert de repère. Depuis le 1er août, la Xbox Series X avec lecteur s’affiche à 799,99 dollars aux États-Unis et à 799,99 euros en France, et l’édition anniversaire Xbox Series X25 ne promet aucune accalmie. Si Microsoft conserve cette parité, Helix franchirait allègrement la barre des 1 000 euros.

En cause, la pénurie de mémoire et de composants alimentée par la ruée vers l’IA. Un paradoxe savoureux pour Microsoft, l’un des plus gros investisseurs du secteur. Interrogée sur cette ironie, Asha Sharma juge « formidable » que les GPU trouvent des usages au-delà du jeu.

Windows contre Xbox : la guerre du système d’exploitation

Les équipes Windows voulaient équiper la future portable d’une version allégée de Windows Home. Celles d’Asha Sharma préféraient concevoir et maîtriser leur propre logiciel, afin d’extraire les meilleures performances en jeu. D’après les personnes informées citées par Fortune, un haut responsable de Xbox aurait même menacé d’enterrer la portable plutôt que d’adopter la mouture Windows. Xbox pilote désormais largement l’orientation du système.

Game Pass à la carte et nouvelles coupes

Fortune décrit aussi une refonte du Xbox Game Pass. L’abonnement adopterait une structure par paliers, avec des options à greffer au choix : jeux réservés à la console, jeu dans le cloud, multijoueur en ligne.

Côté coulisses, les échéances d’ingénierie de Helix auraient été avancées de plusieurs mois, ce qui pousse les équipes à s’appuyer sur l’IA pour tenir la cadence. Le magazine évoque enfin de nouvelles vagues de licenciements, attendues dès ce mois-ci, puis en novembre et en janvier 2027.



Jeux console, cloud gaming, multijoueur : Microsoft envisagerait de découper le Game Pass en briques à choisir. © Microsoft

Ce que Microsoft a réellement confirmé

Aucune de ces informations n’est officielle. À ce jour, Microsoft a seulement confirmé que Helix reposera sur une puce AMD sur mesure, qu’il fera tourner les jeux Xbox et PC (Epic Games a d’ailleurs confirmé des discussions pour y installer son store), et que les premiers kits de développement alpha partiront chez les studios en 2027, comme l’a détaillé Jason Ronald lors de la GDC en mars.

Asha Sharma a également qualifié Helix de “famille d’appareils” lors d’un entretien accordé à la BBC pendant la Gamescom. Une formule qui colle parfaitement au scénario d’une portable ouvrant le bal un an avant la console de salon.

Source : Fortune