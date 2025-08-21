La date de lancement des premières consoles portables Xbox enfin révélée

Microsoft s’est associé à Asus pour créer la gamme ROG Xbox Ally. La date de commercialisation a été enfin révélée, mais aucun détail officiel sur les prix n’a encore été communiqué.

ROG Xbox Ally, une console portable pour toutes vos bibliothèques de jeux

Cette fin d’année s’annonce chargée pour le marché des consoles portables, avec l’arrivée de la Switch 2, de modèles compatibles SteamOS et désormais de la gamme ROG Xbox Ally. Lors de la Gamescom, Microsoft et Asus ont donné plus de précisions sur ces consoles, dévoilées pour la première fois début juin.

Même si les Xbox Ally fonctionnent sous Windows, Microsoft a adapté le système pour les consoles portables. L’écran tactile affiche par défaut l’interface de l’application Xbox, qui sert de lanceur pour accéder facilement aux jeux. Les joueurs pourront ainsi profiter de leur bibliothèque Microsoft Store, mais aussi de Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG.com et Battle.net.

Pour les jeux exclusifs Xbox, il sera possible d’utiliser le cloud gaming via Game Pass Ultimate, permettant de jouer à distance sur la Xbox Ally. Ce système n’est pas parfait, mais il complète la stratégie de Microsoft visant à centraliser tous les jeux sur une seule console.

Un programme de compatibilité accompagne le lancement. Les développeurs peuvent s’assurer que leurs jeux tournent correctement sur les consoles portables. Une étiquette « Handheld Optimized » indique que le jeu est parfaitement adapté à ce format, avec un affichage clair et des textes lisibles. En revanche, « Mostly Compatible » signifie qu’un petit réglage est nécessaire pour une expérience optimale.

Xbox Ally et Xbox Ally X, deux modèles pour différents besoins

Les deux consoles, Xbox Ally et Xbox Ally X, partagent certaines caractéristiques : un écran 7 pouces 1080p, un taux de rafraîchissement 120 Hz, une luminosité maximale de 500 nits, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.4 et un design similaire.

La ROG Xbox Ally embarque une puce Ryzen Z2 A, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un slot microSD, un port jack et une batterie de 60 Wh.

La Xbox Ally X, plus puissante, utilise une puce Z2 Extreme, 24 Go de RAM, 1 To de stockage, un port USB4/Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2, un slot microSD, un port jack et une batterie de 80 Wh.

Selon des rumeurs crédibles, la Xbox Ally pourrait coûter 599 €, et la Xbox Ally X 899 €. Gardez toutefois à l’esprit que Microsoft et Asus n’ont pas donné de prix officiels.

Source : 01net