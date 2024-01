Xbox Game Pass : jeux, appareils compatibles, prix, tout ce qu’il faut savoir sur l’abonnement

Le Xbox Game Pass est un service de jeu incontournable à l’heure actuelle. La plateforme de Microsoft a réussi à s’imposer en proposant un excellent rapport qualité/prix, avec un catalogue de jeux toujours plus vaste et une compatibilité avec un grand nombre d’appareils.

Depuis le lancement de sa Xbox One, Microsoft a enchaîné les échecs commerciaux, notamment en ne parvenant pas à s’imposer face à sa concurrente directe, la PS4 de Sony. Force est de constater que la tendance se poursuit avec les Xbox Series, qui cumulent environ deux fois moins de ventes que la PS5.

Heureusement, le géant américain a plus d’un tour dans son sac, et se concentre désormais sur son Xbox Game Pass, qui connaît quant à lui un véritable succès ; bien qu’il lui cause également du tord en faisant baisser les ventes de jeux Xbox.

Ce service de streaming vidéoludique permet d’accéder à un vaste catalogue de jeux vidéo sur de nombreux appareils, mais aussi de profiter de remises et d’offres, moyennant un abonnement mensuel accessible et sans engagement (entre 6,99 € et 14,99 € par mois selon la formule souscrite).

Quel contenu offre le Xbox Game Pass ? Sur quelles plateformes peut-on y accéder ? Comment fonctionne le Xbox Cloud ? Quels jeux sont disponibles ? Voici tout ce qu’il faut savoir à propos du service phare de Microsoft.

❓ Qu’est-ce que le Xbox Game Pass ?

Le Xbox Game Pass est un service payant qui permet à ses abonnés de profiter de centaines de jeux vidéo sur consoles, PC, ainsi que sur d’autres appareils (smartphones, tablettes, Smart TV) via le cloud.

En plus de pouvoir accéder à un vaste catalogue, régulièrement étoffé de nouveaux titres, les abonnés peuvent accéder aux jeux du Xbox Game Studios dès le jour de leur sortie. Ils profitent également de remises et d’offres attractives, ainsi que d’avantages sur les titres Riot Games.

À la manière d’une plateforme de streaming telle que Netflix, les jeux du Game Pass sont sans cesse remplacés par de nouveaux, afin de continuer à maintenir l’intérêt des joueurs et joueuses, qui peuvent s’adonner à leurs titres préférés sur de plus en plus de supports. Les membres ont en effet la possibilité de télécharger des jeux afin d’y jouer sans connexion internet, ou bien d’en profiter en streaming depuis le cloud.

Les bénéficiaires du Game Pass peuvent profiter de leurs jeux tant que leur abonnement est actif. De la même façon, les jeux téléchargés ne sont plus accessibles lorsque l’abonnement expire, ou qu’ils ont quitté le catalogue de la plateforme.

💵 Quel est le prix du Xbox Game Pass ?

Tandis que Microsoft avait promis de ne pas augmenter les prix du Xbox Game Pass, la tentation était visiblement trop forte puisque le tarif de la formule Ultimate a été revu à la hausse. Qui plus est, le service console, qui était au préalable proposé à 10,99 € par mois, a été remanié dans une nouvelle formule baptisée Core depuis le 14 septembre. Phil Spencer a par ailleurs récemment annoncé que le prix de l’abonnement au service allait encore augmenter à l’avenir.

Voici les différentes formules proposées par Microsoft :

Xbox Game Pass Core pour console : 6,99 €/mois

: 6,99 €/mois Xbox Game Pass pour PC : 9,99 €/mois

: 9,99 €/mois Xbox Game Pass pour console : 10,99 €/mois

: 10,99 €/mois Xbox Game Pass Ultimate : 14,99 €/mois

Par ailleurs, sachez que vous pouvez également souscrire un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate pour une période de 24 mois avec l’achat d’une Xbox Series S ou X, afin de bénéficier de paiements mensuels abordables et sans avance de frais. Le programme Xbox All Access vous permet effectivement de payer votre console et votre abonnement au prix de 24,99 € par mois pendant 2 ans (Xbox Series S), ou 32,99 € par mois pendant 2 ans (Xbox Series X).

La formule la plus avantageuse à ce jour est celle du Xbox Game Pass Ultimate, qui en plus de réunir l’offre console et PC, inclut également d’autres avantages, tels que le jeu en streaming via xCloud, ou l’accès à EA Play, le catalogue d’Electronic Arts, d’une valeur de 3,99 € par mois. La formule Xbox Game Pass vous permet également de jouer en ligne, mais aussi de profiter de nombreux bons plans.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Xbox Game Pass Core est disponible depuis le 14 septembre 2023. Il remplace le Xbox Live Gold, en permettant aux joueurs d’accéder au mode multijoueur sur console, ainsi qu’à de nombreux avantages et offres exclusives.

Fini le temps où Microsoft offrait deux jeux par mois avec Games with Gold. Le service inclut désormais en lieu et place une collection de plus de 25 jeux emblématiques des studios Xbox Games. Tout ça pour la modique somme de 6,99 € par mois, ou 59,99 € par an. De nouveaux titres viendront enrichir cette collection 2 à 3 fois par an.

Les tarifs annoncés ci-dessus sont tirés du site officiel de Xbox. Cependant, sachez qu’il est possible d’acquérir du temps de Game Pass en achetant un code de téléchargement, accessible via des plateformes tierces. Avant de foncer tête baissée sur la première offre venue, il convient de vérifier que vous achetez du temps d’abonnement pour la bonne région, car certaines offres ne sont pas valables en Europe.

Une autre technique permet également de récupérer du temps d’abonnement au Game Pass Ultimate en utilisant la conversion de temps jeu Xbox Live Gold ou EA Play. En effet, comme l’explique Microsoft : “Lorsque vous vous abonnez au Xbox Game Pass Ultimate, le temps prépayé dont vous disposez sur des abonnements Xbox Live Gold, Xbox Game Pass ou EA Play est transféré vers le programme Xbox Game Pass Ultimate au taux de conversion actuel, pour une durée maximum de 36 mois. La conversion du temps prépayé est définitive et les taux peuvent faire l’objet de modifications”.

Il est ainsi bien souvent plus avantageux de souscrire un abonnement à EA Play et de le convertir en Xbox Game Pass Ultimate, plutôt que de s’abonner à ce dernier. En effet, voici ce que dit Microsoft sur sa FAQ à propos des taux de conversion :

Vers une offre familiale ?

Depuis 2022, Microsoft a déployé son Pass Amis & Famille dans certains pays. Ce dernier permet de partager son abonnement au Game Pass Ultimate entre cinq comptes et de bénéficier d’un tarif plus avantageux à 21,99 € par mois. Avec cinq membres, le tarif de l’abonnement par personne serait considérablement réduit, en passant à un peu plus de 4 € par mois, contre 14,99 € par mois pour une formule seule. Le Pass n’est pas disponible en France, et alors que nous attendions son arrivée prochaine, Microsoft a finalement décidé de mettre fin à cette formule avantageuse.

🕹️ Quels appareils permettent de jouer aux jeux du Xbox Game Pass ?

Si le Game Pass fut dans un premier temps réservé aux consoles Xbox, il est désormais possible d’y accéder sur une multitude d’appareils.

Xbox One et Xbox Series X/S

Le service Game Pass est accessible sur l’ensemble des modèles de Xbox One (original, S, X et S All Digital), ainsi que sur les dernières Xbox Series X et S. La plateforme de jeux à la carte peut être considérée comme faisant partie intégrante de l’expérience Xbox, puisqu’elle est parfaitement intégrée à l’interface de la console, qui a récemment fait peau neuve.

© Microsoft

PC et console sous Windows 10 et 11

Les utilisateurs de PC sous Windows 10 ou 11 peuvent également accéder au catalogue du Game Pass. Ils doivent pour ce faire passer par l’application Xbox. S’il n’y a pas besoin de s’interroger quant aux capacités de la Xbox pour faire tourner un titre, il est en revanche nécessaire de se poser la question quand on joue sur ordinateur, tant les configurations diffèrent. Avant d’installer un jeu, nous vous invitons donc à vérifier que votre PC est suffisamment puissant. L’application Xbox est nativement présente sur les PC disposant de Windows 11.

L’Asus ROG Ally, fonctionnant sous Windows 11, est également compatible avec le service. Le constructeur offre à ce propos 3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate lorsque vous achetez la console.

Navigateurs web, appareils Android, iOS et Smart TV

Il est également envisageable d’accéder au Xbox Game Pass depuis un navigateur web, grâce au cloud gaming. Les utilisateurs du navigateur Microsoft Edge peuvent profiter du service, ainsi que d’une expérience optimisée par des fonctionnalités telles que Clarity Boost, qui améliore le rendu graphique des jeux sous Windows 10 ou 11.

Le navigateur en question propose également un onglet « Gaming » qui permet d’obtenir des informations et du contenu ciblés en fonction des jeux qui vous intéressent. Bien qu’il ne soit pas possible d’installer directement l’application Game Pass sur le Steam Deck, il est en revanche possible de passer par le navigateur Edge pour profiter des jeux via le cloud sur la console portable de Valve.

Les appareils Android, smartphones et tablettes, prennent également en charge le service. Pour en profiter, il suffit de télécharger l’application Xbox Game Pass sur le Play Store. Il est également possible d’accéder au service via le navigateur. Cependant, il est préférable d’utiliser l’appli, qui profite d’une meilleure optimisation.

Le Game Pass est d’autre part disponible sur certaines Smart TV via xCloud. Une sélection de Smart TV Samsung de 2021 et 2022 sont en effet compatibles avec le Game Pass et permettent d’accéder aux jeux sans console, uniquement via une connexion internet et une manette compatible.

Par ailleurs, le navigateur Safari est pris en charge, ce qui étend la compatibilité aux iPhone, iPad et Mac. Actuellement, il n’est pas possible de profiter autrement du Game Pass depuis un appareil Apple.

Comme nous vous l’avons expliqué précédemment, le Xbox Cloud Gaming permet à de nombreux joueurs de profiter du Game Pass sur un plus grand nombre d’appareils. Grâce au xCloud, la technologie du cloud gaming de Microsoft, il est ainsi possible de jouer aux titres du catalogue du Game Pass sans qu’aucune installation ne soit requise.

L’appareil n’a également pas besoin de disposer des caractéristiques techniques adéquates pour faire tourner les jeux dans de bonnes conditions. En effet, ce sont les serveurs de Microsoft qui se chargent d’effectuer les calculs, avant de transférer les flux vidéo et audio vers l’appareil de l’utilisateur.

La seule condition nécessaire pour profiter d’une bonne expérience, est de disposer d’une connexion internet en haut débit. Microsoft conseille des débits d’au minimum 10 Mb/s. Par ailleurs, si vous en avez la possibilité, il est préférable de privilégier une connexion par Ethernet, plutôt qu’en Wi-Fi. Cette dernière limitera les latences, qui reste l’un des principaux problèmes du cloud gaming.

Le Xbox Cloud Gaming est accessible sur Windows et Android, via une application ou un navigateur. Par ailleurs, il est également possible de jouer en streaming sur les consoles Xbox Series X/S et One. Certaines Smart TV Samsung prennent également en charge le service via l’application Xbox Game Pass, disponible sur le Samsung Gaming Hub. Par ailleurs, les utilisateurs d’appareils iOS, iPadOS ou MacOS peuvent également profiter du cloud.

Les joueurs sur Xbox One ont quant à eux la possibilité de lancer des titres exclusifs à la dernière génération de Xbox (Series X/S) grâce au cloud gaming.

📰 Quel sont les jeux présents sur le catalogue du Xbox Game Pass ?

Le catalogue du Xbox Game Pass s’est enrichi de nombreux titres au fil des années. La plateforme propose à l’heure actuelle des centaines de jeux, bien que la page d’accueil du Xbox Game Pass indique la disponibilité de “plus de 100 jeux” seulement. Chaque mois, de nouveaux jeux entrent et sortent du catalogue. Parmi les titres phares de la plateforme, on compte notamment Forza Horizon 5, Halo Infinite, A Plague Tale: Requiem, Assassin’s Creed Odyssey, Batman: Arkham Knight, GTA V, ou encore Doom Eternal.

L’intégralité de la bibliothèque de titres du Xbox Game Pass peut être consulté sur cette page. Il est possible de filtrer les résultats par genre, plateforme, fonctionnalités, etc.

Il faut par ailleurs noter que les titres présents sur le service ne sont pas nécessairement disponibles sur tous les supports. En effet, il est possible qu’un jeu soit uniquement accessible sur une plateforme en particulier : PC ou Xbox, pour des questions d’exclusivité ou de droit. Tandis que la disponibilité sur le cloud n’est pas toujours assurée.

Les jeux Xbox Game Studios

L’un des plus gros atouts du Game Pass est sans conteste la possibilité de jouer aux jeux Xbox Game Studios dès leur sortie. Des grandes licences telles que Halo, Gears of War, Forza, Minecraft, ou encore Fable, sont ainsi disponibles sans délai pour les détenteurs du Game Pass. À titre d’exemple, le jeu Starfield est disponible depuis le 6 septembre sur le Game Pass, jour de sa sortie officielle.

D’autre part, les bénéficiaires du Pass peuvent conduire les plus beaux bolides dans Forza Motorsport, depuis le 10 octobre. Comme Forza Horizon 4, qui avait réussi à réunir à son lancement en 2018 plus de 4,5 millions de joueurs en 24 heures seulement, le dernier jeu emblématique des studios Xbox Game fait encore l’unanimité.

Fort de ses nombreuses acquisitions, Microsoft s’est constitué une offre de grande qualité, rendant son Game Pass vraiment attrayant. Par exemple, depuis le rachat des studios Bethesda/ZeniMax, d’autres licences phares du jeu vidéo ont pu rejoindre le catalogue : The Elder Scrolls, DOOM, Fallout, Prey, Wolfenstein, etc.

Les jeux EA Play

En souscrivant le Xbox Game Pass Ultimate, il est possible d’accéder aux meilleurs titres d’Electronic Arts, via son service EA Play. On y retrouve notamment les jeux de la licence Need For Speed, mais aussi Battlefield, ou encore Mass Effect. L’excellent Star Wars : Jedi Fallen Order est également de la partie, au même titre que le dernier Need For Speed : Unbound. De nombreux jeux de sport figurent également au catalogue, à l’instar de l’incontournable FIFA 23.

Il faut toutefois noter que l’ensemble des titres EA ne sont pas disponibles via le Game Pass. Il est nécessaire de souscrire un abonnement à EA Play Pro pour avoir accès aux titres les plus récents, tels que Star Wars : Jedi Survivor, ou encore le nouveau EA Sports FC 24, par exemple.

Les jeux d’éditeurs et développeurs tiers

Le Game Pass inclut également un vaste choix de jeux d’éditeurs et développeurs tiers. Des acteurs importants de l’industrie vidéoludique y sont représentés, tels que Rockstar et l’excellent GTA V. On compte également beaucoup de titres de studios indépendants, qui se révèlent être d’une grande qualité, à défaut d’être aussi connus que les jeux AAA. C’est notamment le cas de Planet of Lana.

Il est également possible de souscrire le forfait Multi Access Ubisoft+ proposé à 17,99 € par mois. Ce dernier vous donne accès en illimité aux titres phares de l’éditeur, ainsi qu’aux nouveautés dès le jour de leur sortie.

🆕 Quels jeux arrivent en janvier 2024 sur le Xbox Game Pass ?

Après avoir accueilli des titres comme FIFA 23, Redfall, Lies of P, PayDay 3, Starfield, Forza Motorsport, ou encore Cities : Skylines 2 et Far Cry 6, le Game Pass va encore s’étoffer. Voici la liste des titres ajoutés sur le catalogue en janvier 2024 :

Close to the Sun (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Hell Let Loose (Cloud, PC et Xbox Series X | S) : 4 janvier

(Cloud, PC et Xbox Series X | S) : 4 janvier Assassin’s Creed Valhalla ( Cloud, Console et PC) : 9 janvier

Cloud, Console et PC) : 9 janvier Figment (Cloud, Console et PC) : 9 janvier

(Cloud, Console et PC) : 9 janvier Super Mega Baseball 4 (Cloud, Console et PC) : 11 janvier

(Cloud, Console et PC) : 11 janvier We Happy Few ( Cloud, Console et PC) : 11 janvier

Cloud, Console et PC) : 11 janvier Resident Evil 2 (Cloud, Console et PC) : 16 janvier

(Cloud, Console et PC) : 16 janvier Those Who Remain (Cloud, Console et PC) : 16 janvier

Dans le sens des départs, il faudra en revanche dire adieu à ces cinq jeux le 15 janvier :

GTA 5

MotoGP 22

Persona 4 Golden

Persona 3 Portable

Garden Story

🧐 Quelles sont les prochaines nouveautés attendues sur le Game Pass ?

Le Xbox Game Pass devrait également accueillir prochainement pléthore de nouveaux titres à la suite de l’acquisition d’Activision-Blizzard, que la firme de Redmond s’apprête à racheter pour la somme historique de 68,7 millions de dollars. Maintenant que Microsoft a remporté son procès contre la FTC, cela n’est plus qu’une question de temps avant de voir arriver des licences populaires comme Call of Duty, World of Warcraft, ou encore Crash Bandicoot sur le Game Pass. Il faudra toutefois se montrer patient avant de pouvoir jouer à Diablo IV, qui ne rejoindra pas le catalogue de sitôt.

Il est possible de consulter les prochains jeux à venir sur le catalogue, en vous rendant sur cette page et en sélectionnant l’option “Bientôt disponible” sous la section Collection.