PS6 : Sony envisagerait un report à 2028 voire 2029 à cause de la flambée des prix de la RAM

Dans son rapport annuel, l’éditeur suédois Embracer Group révèle que certains analystes anticipent un décalage de la PS6 de deux ans. En cause : la crise mondiale de la mémoire vive, dopée par l’intelligence artificielle, et l’instabilité commerciale aux États-Unis.

Visuel d’illustration montrant une interprétation fictive du logo de la PlayStation 6. À ce jour, Sony n’a dévoilé aucun logo officiel ni identité visuelle définitive pour cette éventuelle console. © daily_creativity

La PS5 approche de ses six ans et Sony n’a toujours rien communiqué officiellement sur sa succession. Ni fenêtre de lancement, ni prix, ni même un nom. Dans ce silence, c’est le rapport financier annuel d’Embracer Group, publié le 18 juin, qui vient alimenter le débat. L’éditeur, l’un des plus importants de l’industrie du jeu vidéo, y rapporte que « certains analystes estiment que Sony envisage désormais de repousser le lancement de sa prochaine console PlayStation de 2027 à 2028, voire 2029 ».

Mémoire vive et droits de douane : le double étau

Deux pressions convergent sur le calendrier de Sony. La demande massive de l’industrie de l’intelligence artificielle maintient les prix de la RAM à des niveaux inhabituellement élevés, ce qui renchérit le coût de fabrication des consoles. En parallèle, la volatilité des droits de douane américains complique les projections commerciales sur le marché le plus rentable de PlayStation. Selon Embracer, « ces deux facteurs pourraient avoir un impact négatif sur les prix de détail des consoles » et, « à plus long terme, la hausse du coût de la RAM pourrait provoquer des retards opérationnels dans le lancement de futures consoles ».

L’hypothèse avait déjà été soulevée par Bloomberg en février 2026 dans un contexte similaire. Le fait qu’Embracer attribue l’analyse à des « analystes » sans les nommer laisse planer un doute : l’éditeur pourrait relayer la même source. Bloomberg avait toutefois correctement anticipé la hausse de prix de la Switch 2 quelques mois plus tard, ce qui renforce la crédibilité de la piste.

Si le report se confirmait, le cycle de vie de la PS5 atteindrait huit à neuf ans, une durée sans précédent dans l’histoire de PlayStation.

Source : Rapport annuel Embracer Group 2025-2026 (PDF)