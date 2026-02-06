La nouvelle Xbox pourrait changer notre façon d’acheter des jeux

Epic Games confirme des discussions avec Microsoft pour proposer son store sur la future Xbox.

Microsoft prépare une Xbox plus ouverte que jamais

Le futur des consoles Xbox pourrait bien ressembler davantage à celui d’un ordinateur qu’à celui d’une machine fermée. Microsoft envisagerait une approche plus ouverte pour sa prochaine génération, laissant la place à des boutiques de jeux tierces. Parmi les acteurs intéressés, Epic Games ne cache pas son ambition de voir l’Epic Games Store débarquer directement sur la future console.

Dans le cadre de discussions autour de l’évolution de sa boutique en ligne, Epic a confirmé avoir échangé avec Microsoft au sujet d’une éventuelle intégration de son store sur la prochaine Xbox. L’objectif serait de permettre aux joueurs d’accéder à plusieurs plateformes de distribution, comme Steam et l’Epic Games Store, depuis un seul appareil.

Steve Allison, responsable de l’Epic Games Store, a indiqué que des conversations avaient déjà eu lieu avec les équipes Xbox. Si Microsoft décide d’ouvrir officiellement sa future console aux boutiques PC concurrentes, Epic serait prêt à suivre. L’entreprise se dit disposée à adapter son application pour garantir un fonctionnement optimal sur ce nouveau type d’environnement console.

Cette possibilité n’est pas totalement nouvelle. Depuis quelque temps, Microsoft évoque une vision plus flexible de son écosystème, et Phil Spencer avait déjà laissé entendre par le passé qu’il n’excluait pas l’arrivée de boutiques tierces sur Xbox.

Vers une adaptation à l’interface Xbox en plein écran ?

La compatibilité avec l’Expérience Xbox en plein écran (FSE) est un autre sujet abordé lors des discussions. Cette interface, pensée pour simplifier la navigation entre différentes boutiques et bibliothés de jeux, équipe déjà certains appareils hybrides comme les ROG Xbox Ally.

Pour l’instant, Epic ne prévoit pas de version spécialement optimisée de son store pour cette interface dans l’immédiat. Toutefois, le sujet reste à l’étude en interne. L’entreprise reconnaît devoir adapter son application à ce type d’environnement, et une intégration future n’est pas exclue, possiblement dans le courant de l’année prochaine.

Une telle évolution serait particulièrement appréciée des utilisateurs d’appareils portables sous environnement Xbox. Elle permettrait de lancer des jeux issus de différentes boutiques sans quitter l’interface principale.

Vers un écosystème plus ouvert

Avec l’arrivée annoncée de l’Expérience Xbox en plein écran sur PC également, l’idée d’un écosystème unifié prend de l’ampleur. Si Steam, Epic Games Store et d’autres plateformes deviennent compatibles avec cette interface, les joueurs pourraient profiter d’une expérience plus fluide, quel que soit l’endroit d’où proviennent leurs jeux.

La prochaine Xbox pourrait ainsi marquer un tournant majeur, celui d’une console qui s’inspire fortement de la liberté du PC, tout en conservant la simplicité d’usage propre à l’univers console.

Source : XBOXYGEN