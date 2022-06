Obi-Wan Kenobi : cet acteur mythique a menti sur son caméo

Obi-Wan Kenobi © Disney

Si vous ne craignez pas les spoilers sur le dénouement de la série Obi-Wan Kenobi, vous pouvez continuer la lecture de cet article. Après avoir laissé la vie sauve à Vador à l’issue d’un combat rondement mené, Obi-Wan fait la tournée des grands ducs. Il commence par rendre visite à Leia sur Alderaan pour lui ramener son robot et lui faire des confidences sur ses parents biologiques. Il passe ensuite une tête chez Luke sur Tatooine et en profite pour le saluer.

Alors qu’il a pris la route, il voit finalement apparaître le spectre de Force de son maître Jedi adoré : Qui-Gon Jinn campé par Liam Neeson. Un retour logique si l’on se réfère à l’une des dernières scènes de La Revanche des Sith dans laquelle Yoda explique à Obi-Wan que son maître est « revenu des profondeurs de la Force ». Et de lui demander de réaliser des exercices pendant son exil pour apprendre à communiquer avec lui.

Liam Neeson ne voulait pas laisser le rôle de Qui-Gon à quelqu’un d’autre

Le Jedi tente d’entrer en contact avec Qui-Gon tout au long de la série. Il y parvient enfin après avoir acquis un degré de sagesse suffisant, ayant dompté sa culpabilité à l’égard du basculement d’Anakin. Ce caméo savoureux a été accueilli avec un vif enthousiasme par les fans. L’acteur avait pourtant nié qu’il ferait son retour dans la série Disney+.

Une fausse piste pour ne pas gâcher l’effet de surprise. « Je ne voulais certainement pas que quelqu’un d’autre joue Qui-Gon Jinn, et je voulais montrer mon respect pour George et ce monde mythique qu’il a créé », a expliqué Neeson à The Hollywood Reporter. « En outre, Ewan est un pote, et j’ai adoré travailler avec lui pendant La Menace fantôme il y a 25 ans. »

À noter que l’acteur continuera de collaborer avec la franchise puisqu’il prêtera sa voix pour la prochaine série d’anthologies animées : Star Wars : Tales of the Jedi .

