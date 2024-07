OpenDNS quitte la France, Helldivers 2 a perdu 90 % de ses joueurs sur PC : c’est le récap’ !

Petite pause dans nos récaps’ la semaine dernière : votre serviteur s’était pris des vacances bien méritées. Le 22 juin, notre dernier épisode relatait comment GPT-5 aurait une intelligence de doctorant et la fin de la radio FM était actée en France. Puis notre indéboulonnable récap de la semaine du lendemain annonçait la sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la possibilité de tester Windows 11 24H2, et plein d’autres choses encore. Pour celui de ce dimanche 30 juin, au menu c’était la T-Roc et le design de l’iPhone 16. Aujourd’hui, c’est OpenDNS, Helldivers 2 et Pixel 9. Bonne lecture !

Google Pixel 9 utilisera le même écran que l’iPhone 16 Pro

Crédit : TT Technology / YouTube

En plus de fabriquer plusieurs des meilleurs smartphones Android, Samsung fabrique également des dalles OLED de haute qualité. Pourtant, la division smartphone du géant-sud coréen n’a pas la primeur de ces écrans. Selon le média sud-coréen ETNews, le meilleur affichage OLED de l’entreprise est d’abord destiné aux Pixel 9. Samsung aurait également prévu de fournir Apple de ses dalles OLED M14. La firme à la pomme est plus parcimonieuse que son concurrent Google : elle n’emploiera cette technologie que dans ses modèles haut de gamme, l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.

Helldivers 2 a 90 % de joueurs en moins sur Steam

Helldivers 2, le shooter spatial d’Arrowhead, a connu un début de carrière fracassant sur PlayStation 5, s’érigeant comme le titre Sony le plus vendu à sa sortie. Sur PC via Steam, l’histoire est tout autre : le nombre de joueurs simultanés a dégringolé à seulement 10 % de son pic historique de 458 709 joueurs. Déjà en mai dernier, la plateforme Steam enregistrait une baisse de 64 % du nombre de joueurs simultanés, tombant à 166 305. Aujourd’hui, ce chiffre atteint une moyenne mensuelle de 41 860 joueurs. Cette donnée ne concerne toutefois que la version Steam : le jeu pourrait rencontrer un succès plus durable sur PS5, plateforme sur laquelle il est publié par Sony.

OpenDNS quitte la France sous la pression de Canal+

Canal+ a subi un revers inattendu dans sa lutte contre le piratage sportif. En effet, leur stratégie de censure DNS, visant à bloquer l’accès aux sites de streaming illégaux, s’est retournée contre eux. Face à l’exigence de bloquer ces sites sur des serveurs DNS publics comme OpenDNS, ce dernier a purement et simplement suspendu son service en France et certaines régions du Portugal. Cette décision d’OpenDNS a privé les usagers français d’un service DNS fiable, et ce, du jour au lendemain. Un message fort.