The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sortira le 26 septembre, il est possible de tester Windows 11 24H2, c’est le récap’ de la semaine

Cette semaine, on vous partage ce que l’on sait de Star Wars Épisode X et du prochain opus de The Legend of Zelda, qui se concentre sur la princesse. Alors que des données d’AMD se retrouvent actuellement sur le Dark Web, Windows 11 24H2 est désormais disponible pour les personnes inscrites au programme Windows Insider. L’intelligence de GPT-5 sera impressionnante, mais il faudra patienter encore un bon moment avant de pouvoir en profiter.

La date de sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom approche à grands pas

Nintendo vient de lever le voile sur un nouvel opus très attendu, The Legend of Zelda:Echoes of Wisdom, dont l’intrigue se concentra sur la princesse emblématique de la franchise. Une nouveauté bienvenue qui prouve qu’il est important pour l’entreprise japonaise de donner davantage de poids aux personnages féminins. La sortie de ce nouveau jeu est prévue pour le 26 septembre 2024 et s’accompagnera d’une édition limitée de la Nintendo Switch dorée.

Zelda Echoes of Wisdom © Nintendo

Que sait-on du dixième film de Star Wars ?

C’est officiel, la franchise Star Wars aura droit à un dixième épisode. Production List a levé le voile sur Star Wars : A New Beginning, qui mettra Rey Skylwaker au cœur de l’intrigue. Le tournage commencera dès le début du mois de septembre et le film sera réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir ce que l’on sait de Star Wars Épisode X.

© Disney / Tom’s Guide

De nombreuses données du site AMD piratées

Une cyberattaque aurait visé le site AMD.com, mettant en danger des données très sensibles de l’entreprise. Les hackers d’IntelBroker auraient volé des produits futurs ainsi que des bases de données de clients pour les vendre sur le Dark Web. La police enquêterait actuellement aux côtés du fabricant de CPU pour découvrir si le vol de données est vrai.

Crédit : Envato

Découvrez comment profiter dès aujourd’hui de Windows 11 24H2

La prochaine mise à jour de Windows est particulièrement riche en nouveautés, telles que l’USB 4, le WiFi 7, les fonds d’écran HDR ou encore le nouveau volet de paramètres rapides. Bonne nouvelle, si Windows 11 24H2 sera déployé plus tard, les personnes inscrites au programme Windows Insider peuvent d’ores-et-déjà tester la version préliminaire. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir la démarche à suivre pour télécharger Windows 11 24H2 sur votre PC.

GPT-5 : une intelligence de doctorant

Mira Murati a profité d’une interview accordée à Dartmouth Engineering pour évoquer GPT-5, ses compétences impressionnantes et son calendrier de déploiement. Le géant de l’IA devrait frapper fort avec cette future version dont l’intelligence sera du « niveau doctorat » et surpasserait donc largement GPT-4o. Quant à sa date de lancement, il faudra être patient puisque GPT-5 ne sera pas disponible avant fin 2025 ou début 2026.

Nos tests de la semaine

Realme 12+ 5G : un smartphone séduisant et équilibré

Si vous cherchez un smartphone léger et élégant à moins de 400 euros, qui combine bel écran OLED et excellente autonomie, le Realme 12+ 5G pourrait vous séduire. Lors de notre test, nous avons été agréablement surpris par la qualité des photos de jour et de la caméra selfie, et nous étions ravis de découvrir un port Jack. Attention, la puissance n’est pas au rendez-vous donc ce n’est pas un bon smartphone pour le gaming.

Samsung Odyssey OLED G60SD : un moniteur presque parfait

Samsung frappe fort avec son Odyssey OLED G60SD. On adore ses superbes couleurs et ses noirs parfaits, son beau design, son pied hexagonal pratique et son taux de rafraichissement maximum de 360 Hz. Petits bémols, la luminosité est limitée, tout comme la fidélité des couleurs, et le mode Picture in Picture est peu exploitable. Vous pourrez vous procurer ce beau moniteur pour 899 euros sur le site de Samsung.

Samsung Odyssey G60SD – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Motorola Edge 50 Ultra : un smartphone haut de gamme à moins de 1000 euros

Superbe design, bonne polyvalence photo, puissance, charge très rapide, certification IP68, mémoire confortable, le Motorola Edge 50 Ultra a tout pour plaire. La partie photo n’est pas au niveau du Pixel 8 Pro ou du Galaxy S24 Ultra, mais reste très respectable. L’autonomie pourrait être meilleure, notamment en streaming vidéo, mais si l’on met cela de côté, ce smartphone haut de gamme est un excellent compromis à moins de 1000 euros.

