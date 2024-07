Le Google Pixel 9 va devancer Samsung grâce à sa propre technologie d’écran

Crédit : TT Technology / YouTube

En plus de fabriquer plusieurs des meilleurs smartphones Android et d’avoir de nombreuses activités liées aux hautes technologies, Samsung fabrique également des dalles OLED de haute qualité. Pourtant, la division smartphone du géant-sud coréen n’a pas la primeur de ces écrans. Selon le média sud-coréen ETNews, le meilleur affichage OLED de l’entreprise est d’abord destiné aux Pixel 9.

Samsung fournit en priorité Google en écrans de haute qualité

Pour le cru 2024 du Pixel, toutes les déclinaisons du smartphone intègrerait la technologie OLED M14. Les écrans les plus avancés de Samsung font partie de la série M. Dans la nomenclature de l’entreprise, un numéro de modèle plus élevé indique logiquement un écran de meilleure qualité. En tant que leader du secteur, Samsung devrait signer avec le M14 la dalle OLED le plus performant du marché.

Cette technologie devrait donc être montrée publiquement lors de la conférence de présentation des Pixel 9, prévue pour le 13 août. Pour rappel cette génération accueillera une nouvelle déclinaison : le Pixel 9 Pro XL, en plus des modèles vanilla et Pro habituels. Outre ces trois téléphones, la deuxième génération du Pixel Fold qui devrait être également présentée, le pliable rejoignant pour l’occasion l’affiche en tant que Pixel 9 Fold.

Tous seront équipés d’écrans OLED M14. Ce sera la première fois que cette technologie équipera des smartphones, promettant une luminosité et une durée de vie incomparable.

Le OLED M14 est également destiné aux iPhone 16 Pro

Mais ce ne sont pas seulement les Pixel 9 qui auront droit à cette nouvelle technologie. Samsung aurait également prévu de fournir Apple en panneaux OLED M14. La firme à la pomme est plus parcimonieuse que son concurrent Google : elle n’emploiera cette technologie que dans ses modèles haut de gamme, l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.

Les variantes standard et Plus continueront à utiliser les mêmes affichages M12 que la génération actuelle, l’iPhone 15. Ce n’était pas une nouveauté en 2023 : chez Apple, l’intégration d’écrans M12 était vue pour la première fois avec l’iPhone 14 Pro Max sorti en septembre 2022.

Visiblement, la production de masse n’était pas prête pour le Galaxy S24 Ultra. Le smartphone le plus haut de gamme de Samsung est resté cette année équipé d’un affichage M13. L’attente ne sera toutefois pas longue avant que son successeur, le Galaxy S25 Ultra, ne soit équipé également d’un écran M14.