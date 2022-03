Oral-B iO10 : la brosse à dents intelligente qui soigne votre sourire

Une intelligence artificielle pour garantir une parfaite hygiène bucco-dentaire ? C’est ce que propose Oral-B au grand salon de la mobilité de Barcelone avec le lancement de l’iO10, une brosse à dents premium et connectée qui offre un guidage en temps réel à l’aide de l’intelligence artificielle. Ce produit avait déjà brièvement présenté au CES de Las Vegas. On en sait un peu plus à l’approche de sa commercialisation.

Oral-B iO10 – Crédits : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

L’iO10 s’appuie sur une base intelligente iO Sense

Loin d’être une simple brosse électrique, l’iO10 qui se décline en deux couleurs, Cosmic Black et Stardust Black avec un effet pailleté, est accompagné d’ un dispositif intelligent baptisé iO Sense. Matérialisé sous la forme d’un socle magnétique (qui fait office de chargeur, en 3 heures environ), iO Sense gère le temps que doit prendre votre brossage, intégrant pour cela une horloge Wi-Fi.

Oral-B iO10 – Crédits : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Nourrie à l’intelligence artificielle, iO Sense vous indique aussi les zones sur lesquels il faut insister et comment procéder pour être le plus efficace possible. Ces zones s’affichent sur le socle sous forme de quatre petits cadres (pour les quatre parties de la mâchoire gauche, droite, haut, bas) et prennent une teinte différente selon le niveau de pression (trop fort, trop léger, correct). Ce retour sur la qualité de brossage pendant le brossage est complété par une application qui indique l’efficacité qu’il a revêtu.

Oral-B iO10 – Crédits : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Une brosse à dent équipé d’un écran couleur

La brosse à dent intègre de son côté un petit écran couleur qui permet de sélectionner son mode de brossage et qui offre à la fin un retour sur son efficacité, sous forme de smiley. L’avantage de ce dispositif est qu’il évite de devoir se référer uniquement à l’appli. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser son smartphone dans la salle de bain.

Oral-B iO10 – Crédits : Oral-B

La brosse iO10 ne sera commercialisée qu’à l’été 2022. Sachant que l’iO9 coûte actuellement entre 200 à 250 euros, on peut imaginer que le prix de lancement de l’iO10 sera légèrement supérieur. Cette brosse est livrée avec un étui de voyage qui permet de la recharger. Lancée depuis 2 ans, la gamme iO s’enrichit aussi de deux nouveautés à prix plus abordables iO4 et iO5, livrée avec un socle de chargement classique