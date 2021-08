Orange arrête sa Femtocell, comment passer des appels depuis chez vous ?

« La Femtocell est devenue obsolète (technologie 3G) et le service est fermé définitivement depuis le 21 août 2021. Nous vous proposons de faire quelques tests afin de savoir comment passer des appels depuis chez vous même sans réseau mobile. »

Crédit : anykeyh

Voilà ce que l’on peut lire sur le site d’Orange. Un arrêt brutal de ce service qui était encore utilisé par 160 000 usagers. En reliant un boîtier dédié à leur Livebox, ils pouvaient bénéficier d’une couverture 3G dans leur logement pour les appels et SMS. Une fonction pratique et gratuite puisqu’elle ne coûtait que les frais de mise en service qui s’élevaient à 19,90 €.

Comment passer des appels, envoyer des SMS sans Femtocell ?

Orange conseille à ses abonnés de tester leur redémarrer leur mobile puis de tester leur réseau mobile. Selon l’opérateur, 20% de ses abonnés qui avaient recours à la Femtocell bénéficient désormais d’une couverture suffisante dans leur logement. Pour les autres, Orange propose de « découvrir les appels Wi-Fi ».

En effet, les Livebox permettent de passer des appels classiques via leur réseau Wi-Fi. Néanmoins, cette technique n’est pas sans inconvénients. Ainsi, l’UFC-Que Choisir rapporte que certains utilisateurs lui reprochent de ne pas être suffisamment stable et surtout de vider particulièrement vite la batterie des smartphones. En outre, les Appels Wi-Fi nécessitent de posséder un smartphone compatible. La liste est disponible sur le site d’Orange et on y voit qu’un Samsung Galaxy S6 ou un iPhone 5s n’en font pas partie. De facto, si votre smartphone est trop ancien, vous devrez en changer pour profiter de cette fonction Appels Wi-Fi. Un surcoût que n’induisait pas la Femtocell.

Pourquoi Orange a-t-il arrêté sa Femtocell ?

C’est la question qui brûle les lèvres. Selon l’opérateur, ce n’est pas une décision propre, mais plutôt une obligation de la part du législateur. La Femtocell utilisait la bande 2100, dont une partie a dû être restituée. Orange aurait pu décider de faire évoluer sa technologie pour garder en vie son petit boîtier. Il a préféré faire le choix de poursuivre l’extension de son réseau 4G, notamment en milieu rural pour améliorer la connexion en intérieur naturellement. Ce sera probablement un pari gagnant à terme, mais pour le moment de nombreux abonnés doivent jouer du chargeur et changer de smartphone pour passer des appels et envoyer des SMS depuis chez eux.

Source : UFC-Que Choisir