Oubliez le Razor Crest, LEGO sort le nouveau vaisseau du Mandalorien

La série Le Livre de Boba Fett est une valeur sûre pour LEGO. Dans l’univers Star Wars, c’est l’un des gros cartons de ces derniers mois. Du coup la gamme va s’étoffer. On a commencé par découvrir la salle du trône de Boba Fett (75326). Aujourd’hui, c’est le nouveau vaisseau du Mandalorien qui est à l’honneur grâce à une fuite d’Amazon Angleterre cette fois-ci.

LEGO N-1 Starfighter (75325)

Le nouveau vaisseau du Mandalorien arrive en LEGO

D’autres sets ayant pour thème Le Livre de Boba Fett arrivent chez LEGO cette année. Parmi eux, il faut citer le N-1 Starfighter qui remplace avantageusement le bien aimé Razor Crest du Mandalorien, incarné par Pedro Pascal à l’écran.

Sa sortie est prévue en juin 2022. 411 pièces pour 59,99 € ou 69,99 €, ça fait un peu cher tout de même. Outre le prix, on aura plusieurs griefs à son égard à commencer par sa finition. Le vaisseau qui apparaît dans la série est entièrement métallisé et sa surface est totalement plane. Sur sa reproduction, on a des parties qui laissent apparaître les tenons, notamment sur les ailes. Une construction Studless (sans tenon apparent) aurait été plus jolie.

Autre critique, le sabre noir (Dark Saber) du Mandalorien. Une pièce effilée aurait été bien plus avantageuse. On pense ici à un bête sabre Ninjago par exemple. Une adaptation de cette pièce aurait autrement plus d’allure.

LEGO N-1 Starfighter (75325) LEGO N-1 Starfighter (75325) LEGO N-1 Starfighter (75325)

LEGO a développé une nouvelle minifig

Concernant les personnages, ils sont au nombre de quatre dans cette boîte 75325. On retrouve bien évidemment le Mandalorien et Peli Motto (la garagiste). Le petit robot de cette dernière est aussi de la partie. Une nouveauté dans les minifigs. Enfin, Grogu est aussi là, avec une place dans le N-1 Starfighter.

LEGO N-1 Starfighter (75325)

Le Livre de Boba Fett vient de s’achever sur Disney+ avec la diffusion du dernier épisode il y a quelques jours. La série sera déclinée en plusieurs set chez LEGO qui avait offert déjà une belle sélection avec Le Mandalorien en 2020 et 2021. D’ailleurs, clin d’oeil, on peut déjà se procurer un set réunissant le Mandalorien et Boba Fett avec le vaisseau de ce dernier, le chasseur de primes apparaissant dans la saison 2 de The Mandalorian.

Source : Amazon.co.uk