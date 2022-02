LEGO Star Wars : un gros set « Le Livre de Boba Fett » fuite sur Internet

Plus tôt dans la journée, la version allemande d’Amazon a publié la fiche d’une nouvelle boîte Star Wars. L’info est rapportée par Promobricks, le site allemand nous ayant déjà gratifié d’une fuite au sujet d’une DeLorean LEGO. Bien évidemment, la page en question n’est plus en ligne. Néanmoins, on a pu en récupérer les quelques informations la concernant.

LEGO La salle du trône de Boba Fett (75326)

Le set en question n’est autre que la salle du trône de Boba Fett. Cet élément essentiel de la série Disney+, Le Livre de Boba Fett, a été miniaturisé en petites briques. Pour mettre ce set LEGO dans son contexte, rappelons que Boba Fett a pris la place de Jabba le Hutt qui régnait en maître sur la pègre de Tatooine.

La boîte de LEGO est connue sous la référence 75326. Destiné aux 9 ans et plus, elle comprend 732 pièces. Un set assez conséquent qui s’articule en quatre parties, le trône étant au centre. Les images officielles qui ont filtrées montrent qu’il est possible de bouger l’ensemble afin de créer des scènes différentes. Quelques mécanismes de jeu ont aussi été intégrés par les designers, comme un escalier qui fait office de catapulte ou encore le trône qui peut être ôté pour laisser apparaître une cache. Les amateurs de minifigs seront servis. Elles sont au nombre de 7 ici, rassemblant tous les personnages principaux du Livre de Boba Fett : Boba Fett, Fennic Shand, Bib Fortuna, Theelin Dancer, un Quarren, un garde Gamorréen, un garde Weequay et même une danseuse que l’on suppose être Rystáll Sant. En effet, elle a les cheveux rose caractéristiques de ce personnage qui appartient au Max Rebo Band, un groupe qui se produisait dans le palais de Jabba.

Le set La salle du trône de Boba Fett (Boba Fett’s Throne Room) sera disponible dès le 15 février en précommande. Concernant son prix, comptez 99,99 € (Amazon le liste à 80,12 €, étonnement). Sa sortie officielle devrait intervenir le 1er mars, date à laquelle seront aussi disponibles le marteau de Thor en LEGO, un set Mandalorien et une série de casques Star Wars.

Source : Promobricks