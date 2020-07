Outlook sur le web : Microsoft intègre Google Agenda au service de messagerie

Crédit : Microsoft

Microsoft vient de mettre à jour son service de messagerie en ligne. Il y a intégré une fonctionnalité teasée un peu plus tôt cette année et qui était depuis attendue par les utilisateurs. Dorénavant, les comptes professionnels d’Outlook sur le web pourront bénéficier d’une intégration à Google Agenda. Ils auront également la possibilité d’y ajouter leur compte personnel Outlook.com. Les utilisateurs d’Outlook pour Mac sont plus chanceux puisque la compatibilité avec Google Agenda remonte à 2017.

L’Assistant Planification vérifie lui-même les disponibilités personnelles de chaque utilisateur pro

La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs de Microsoft 365 qui ont un compte d’entreprise. Elle va se révéler très pratique pour les professionnels en leur permettant d’augmenter leur productivité. En effet, si quelqu’un souhaite prendre un rendez-vous avec l’un d’entre eux en passant par l’Assistant Planification, ce dernier va automatiquement vérifier les disponibilités personnelles et professionnelles de la personne en question. Ainsi, la visite chez le docteur ne se superposera pas avec la signature d’un nouveau contrat par exemple. C’est un boost de productivité non négligeable pour les professionnels.

L’intégration à Google Agenda n’est pas la seule nouveauté d’Outlook sur le web. L’expérience utilisateur générale est améliorée. L’envoi de mails peut être planifié afin de prévoir à quel moment précis ils vont arriver dans la boîte mail du destinataire. De plus, Outlook sur le web et Outlook pour Android et iOS vont accueillir une petite fonctionnalité bien pratique : la suggestion de réponse automatique en fonction de ce qui vous a été écrit. Enfin, les utilisateurs d’Android pourront bientôt rejoindre immédiatement une visioconférence Zoom ou Webex à l’aide d’un bouton dédié. Ce n’est pas surprenant puisque Microsoft continue d’améliorer la version Android en la rendant plus complète depuis quelques années. Il en est de même pour Outlook.com qui a bénéficié d’une toute nouvelle interface il y a trois ans.

Microsoft n’a pas encore indiqué si l’intégration à Google Agenda serait bientôt disponible pour les utilisateurs d’Outlook.com avec un compte personnel. Espérons que ce soit rapidement le cas. Toutes ces nouvelles fonctionnalités peuvent se montrer particulièrement utiles pour ceux qui travaillent à domicile pendant la crise sanitaire mondiale.

Source : Slash Gear