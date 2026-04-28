Sosh dédouble son offre fibre : 8 Gbit/s et WiFi 7 débarquent… à moins de 27 euros par mois

La filiale low-cost d’Orange abandonne son modèle historique de l’offre unique et lance deux formules fibre sans engagement, dont une taillée pour les gros débits. Une réponse attendue face à B&You Pure Fibre et Freebox Pop S.

Sosh change de stratégie et propose désormais deux offres fibre sans engagement, contre une seule jusqu’ici. © Sosh

Jusqu’ici, Sosh ne commercialisait qu’une seule box fibre. Ce 28 avril 2026, l’opérateur restructure entièrement sa gamme avec deux abonnements distincts, chacun calibré pour un profil de consommation précis. La philosophie reste la même (pas d’engagement, tarif contenu), mais la segmentation, elle, est nouvelle.

Sosh Boost Fibre : le double-play pur et dur à 26,99 euros

La première formule, baptisée Sosh Boost Fibre, cible les abonnés gourmands en bande passante. Facturée 26,99 euros par mois sans engagement, elle embarque la Livebox 7 SE compatible WiFi 7 et propose jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant et 2 Gbit/s en montant (débits partagés, sous réserve d’éligibilité XGS-PON). Point notable : cette offre est un double-play strict. Ni téléphonie fixe incluse, ni télévision. Le choix est assumé, et c’est précisément ce qui la rapproche des B&You Pure Fibre (25,99 euros) et Freebox Pop S (24,99 euros), deux rivales que Sosh n’avait jamais frontalement concurrencées sur ce segment.

Les deux nouvelles offres fibre Sosh, telles que présentées sur le site de l’opérateur le 28 avril 2026. © Sosh

La Boîte Sosh Fibre : plus complète, un cran en dessous sur le débit

La seconde proposition, à 24,99 euros par mois, conserve une vocation plus polyvalente. Équipée de la Livebox 6 et du WiFi 6E, elle offre un débit descendant plafonné à 2 Gbit/s (800 Mbit/s en envoi, débits partagés). En contrepartie, elle intègre les appels illimités vers les fixes de 100 destinations et l’accès à l’application TV d’Orange (jusqu’à 200 chaînes). Un décodeur TV UHD reste disponible en option pour 5 euros mensuels.

À noter : la Boîte Sosh Fibre perd au passage le WiFi 7 qu’elle embarquait via la Livebox S, remplacée ici par la Livebox 6. Un recul technique discret qui pourrait décevoir les clients existants attentifs aux spécifications.

Source : Sosh.fr