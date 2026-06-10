Sosh améliore considérablement ces forfaits sans alourdir votre facture

Bonne nouvelle pour certains abonnés Sosh ! L’opérateur vient d’enrichir ses forfaits facturés 17,99€ et 18,99€. Ces derniers bénéficient désormais de la 5G et d’une enveloppe data plus généreuse.

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Après avoir dédoublé son offre fibre en avril, Sosh fait les yeux doux à ses abonnés mobiles. Dans un communiqué, la marque low-cost d’Orange vient d’annoncer l’arrivée gratuite de la 5G dans les forfaits qu’elle commercialise à 17,99 euros et 18,99 euros par mois. “Votre forfait s’enrichit automatiquement”, promet Sosh qui en profite également pour annoncer d’autres enrichissements appréciables.

Commençons par détailler les améliorations des deux offres à 17,99 euros par mois. Jusqu’ici, elles étaient assorties respectivement de 100 et 110 Go de données mobiles (+ 20 Go depuis l’Europe hors Suisse/Andorre). Dorénavant, les clients disposent d’une enveloppe data de 180 Go en 5G ainsi que 40 Go depuis la zone Europe. Un bon conséquent qui n’entraîne aucune hausse de tarif, pour le plus grand plaisir des abonnés concernés.

Sosh enrichit ces forfaits en ajoutant plus de data et la 5G sans hausse de prix

Quand aux clients du forfait à 18,99 euros, ils voient aussi leur quota mensuel de données mobiles grossir sensiblement. Alors qu’ils bénéficiaient jusqu’alors de 100 Go par mois, ils auront bientôt droit à 200 Go en 5G, soit tout de même 100 Go supplémentaires. L’enveloppe double également lors des voyages en Europe, passant de 20 à 40 Go.

“A la date de votre prochaine facture, vous bénéficierez automatiquement des modifications, sans hausse tarifaire et sans action de votre part”, précise Sosh. Il faudra donc patienter jusqu’à la date de renouvellement de votre forfait pour que les améliorations susmentionnées soient effectives. Aucune action de votre part n’est requise. L’opérateur vous enverra un SMS pour vous notifier de l’enrichissement.