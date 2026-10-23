Panne Orange et Sosh : vous pouvez obtenir plus que le geste commercial annoncé

Pour apaiser la grogne après la panne, Orange a promis de doubler l’enveloppe data de ses clients pendant un mois. En contactant directement l’opérateur, des abonnés sont parvenus à obtenir un dédommagement supplémentaire : jusqu’à 10 euros de remise sur leur prochaine facture.

© Envato

La panne Orange et Sosh survenue mercredi dans tout le pays a été un véritable supplice pour les abonnés. Celle-ci s’est prolongée pendant dix heures, empêchant les clients d’appeler, d’envoyer des messages et de profiter de l’Internet mobile. Face au mécontentement général, l’opérateur a annoncé qu’il doublerait l’enveloppe data de ses abonnés pendant un mois. Un maigre lot de consolation, sachant que la plupart des abonnés n’atteignent déjà jamais leur quota mensuel de données mobiles.

Les Conditions générales d’abonnement prévoient théoriquement une indemnisation au prorata de la durée de l’interruption totale du service, ce qui ne représente ici qu’une poignée de centimes. Bonne nouvelle, il est visiblement possible d’obtenir un dédommagement plus conséquent. Sur les réseaux sociaux, plusieurs abonnés expliquent avoir décroché une remise allant jusqu’à 10 euros en contactant le service client.

En contactant le chat (demander à parler à un agent humain, Djingo étant peu utile) pic.twitter.com/CmvPTit9IZ — GRZ (@GuillaumeRozier) October 22, 2026

Après la panne Orange, vous pouvez obtenir jusqu’à 10 € de remise sur votre prochaine facture

Conseiller en stratégie numérique auprès du président Macron, Guillaume Rozier explique sur X avoir obtenu une remise de 10 euros sur son forfait Sosh, qui sera déduite d’une prochaine facture. Ce montant n’est toutefois pas garanti : d’autres abonnés rapportent avoir obtenu seulement 2 euros de dédommagement (ou rien du tout) après avoir contacté le service client.

Le montant de la remise dépendrait de l’offre souscrite et de l’ancienneté de l’abonné. Après avoir échangé avec une conseillère, Frandroid indique avoir obtenu un dédommagement de 2 euros pour un forfait à 15,99 euros par mois. Le service client précise à nos confrères que la remise de 10 euros est réservée aux offres Orange.

Les critères d’attribution restent toutefois flous : un autre abonné Sosh disposant du même forfait (à 15,99 euros par mois) a bel et bien bénéficié de la ristourne de 10 euros. Même constat pour Guillaume Rozier, qui a lui aussi décroché ce montant malgré le fait qu’il soit chez Sosh.

Client Sosh / Orange



Suite à la panne du 21 Octobre, en dédommagement l’enveloppe data sera doublée au renouvellement du forfait.



+ 10.00€ de remise sur mon forfait à 15,99€

+ 1.00€ de remise sur mon forfait à 1,99€



C’est déjà mieux que rien! 🙂 🙏#orange #orangepanne pic.twitter.com/wQI8YfDALU — Noham 👨🏻‍🔧 (@noh_tech) October 22, 2026

Il faut insister auprès du service client

Cela ne coûte rien de tenter le coup. Pour ce faire, contactez le service client Orange au 3900, depuis votre espace client ou via l’application. Si vous êtes abonné Sosh, demandez au chatbot Djingo de vous mettre en relation avec un conseiller humain. Expliquez ensuite que le doublement temporaire de votre enveloppe data ne vous satisfait pas et que vous souhaitez bénéficier d’une remise de 10 euros sur votre prochaine facture, comme d’autres abonnés.

“Ils m’ont proposé 1 €, j’ai insisté en disant que mon collègue avait obtenu 10 €. Et ils ont accepté de me donner les 10 € de remise avec le double de giga le mois prochain. Donc insistez !” conseille un internaute sur X.