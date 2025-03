Panneaux solaires : le prix du rachat du surplus pourrait être divisé par 3

La filière solaire est en pleine ébullition ! Les normes pour les kits de panneaux solaires pour les particuliers sont en plein débat alors que l’installation de structures photovoltaïque sur les toits des entreprises et les ombrières des parkings de supermarché est en plein essor. Il devrait même y en avoir sur les voies ferrées désaffectées de la SNCF.

Pour l’instant, la filière de l’énergie solaire photovoltaïque se porte bien grâce aux différentes aides de l’État pour l’achat et l’installation d’un équipement, mais aussi pour la revente du surplus de l’énergie produite. En effet, en 2024, les nouveaux raccordements ont produit près de 5 GW, permettant de réduire la production d’énergie par les centrales et d’autres sources d’énergie plus polluantes.

Mais il semblerait que cet âge d’or soit bientôt terminé. En effet, un projet d’arrêté tarifaire est mis en consultation par le Gouvernement. Il vient modifier l’arrêté du 6 octobre 2021, traitant du soutien au développement des installations photovoltaïques sur les bâtiments, ombrières, hangars, etc.

Baisse du prix de rachat du surplus et moins d’aide pour l’investissement

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un projet, et son adoption n’entrerait en vigueur que dans plusieurs mois. De plus, il ne devrait impacter que les nouvelles installations.

Concrètement, le prix du rachat du surplus d’électricité pour les nouvelles installations de moins de 9 kWc serait divisé par 3, faisant passer le prix du kWh à 4 centimes au lieu de 12,7 centimes actuellement.

Pour les nouvelles installations plus importantes (de 9 à 100 kWc), on ne devrait pas observer de baisse dans l’immédiat, mais pourrait dépendre du nombre de nouveaux projets en construction.

Pour les nouvelles structures encore plus grandes, de 100 à 500 kWc, le tarif baisserait de 105 €/MWh à 95 €/MWh.

Et si vous avez opté pour le mode “vente en totalité”, il devrait disparaitre des textes pour les nouvelles installations.

Le Gouvernement cherche à favoriser l’autoconsommation pour les nouveaux projets photovoltaïques en réduisant drastiquement le tarif du rachat du surplus.

Dans le même temps, il semblerait que la prime d’investissement pour l’achat d’une installation photovoltaïque (avec autoconsommation et vente du surplus) pour une petite structure de moins de 9 kWc, sera réduite de moitié. En revanche, la TVA devrait passer à 5,5 % pour ce type de rénovation pour les particuliers, comme indiqué dans la nouvelle loi de finances.

Les nouveaux propriétaires d’installations photovoltaïques devront donc changer leurs habitudes de consommation énergétique pour dépenser davantage d’énergie en journée, ou investir dans un système complémentaire de batteries.