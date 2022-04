Pirates des Caraïbes : Johnny Depp voulait faire ses adieux à Jack Sparrow

Alors qu’il est en plein procès contre son ex-compagne Amber Heard qui l’accuse de violences conjugales, Johnny Depp a fait des révélations sur la saga Pirates des Caraïbes. La semaine dernière, l’acteur a dévoilé qu’il n’avait jamais regardé le premier film de la saga. Sorti en 2003, Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl a introduit le fameux capitaine Jack Sparrow.

Jack Sparrow (Johnny Depp) dans Pirates des Caraïbes – Crédit : Disney

Johnny Depp regrette de ne pas avoir pu faire ses adieux à son personnage de Jack Sparrow. Après avoir été victime d’un boycott à Hollywood suite aux accusations d’Amber Heard, Johnny Depp n’enfilera plus jamais le costume de Jack Sparrow. Il ne sera donc pas de retour dans Pirates des Caraïbes 6.

Johnny Depp regrette que Jack Sparrow n’ait pas eu le droit à sa fin

Lors d’un réexamen ce lundi, Jessica Meyers qui est l’avocate de Johnny Depp a confirmé que son client était toujours intéressé à faire le sixième opus de la franchise à la fin de l’année 2018. Johnny Depp a lui-même déclaré que : « mon sentiment était que ces personnages devraient pouvoir avoir leur propre au revoir. Il y a un moyen de mettre fin à une franchise comme ça. J’avais prévu de continuer jusqu’à ce qu’il soit temps d’arrêter ».

Mais alors, qu’en est-il de Pirates des Caraïbes 6 ? Après la sortie de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar en 2017, Johnny Depp avait été approché par l’équipe créative de Disney pour participer à l’écriture du scénario du sixième film. Selon lui, le projet est actuellement en « mode suspendu ».

De plus, un article qui remonte à octobre 2018 avait révélé que Disney ne voulait plus de Johnny Depp en tant que Jack Sparrow. L’acteur a déclaré lors du procès que « je n’étais pas au courant de cela, mais cela ne me surprend pas. Deux ans s’étaient écoulés sans que l’on parle constamment dans le monde entier de moi comme étant ce batteur de femme. Je suis donc sûr que Disney essayait de couper les ponts pour être en sécurité ». Désormais, Johnny Depp n’acceptera plus aucune proposition de Disney pour Pirates des Caraïbes, même pour « 300 millions de dollars et un million d’alpagas ».

Source : CBR