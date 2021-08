Johnny Depp s’exprime sur le boycott dont il est victime à cause d’Amber Heard

Icone du cinéma hollywoodien depuis de nombreuses années, Johnny Depp est en train de voir sa carrière voler en éclats. Accusé de violences domestiques par son ex-compagne Amber Heard, le comédien doit aujourd’hui jouer des coudes avec la justice. Privé de tournage et boudé par les producteurs, Depp n’est plus que l’ombre de lui-même. Mais l’acteur continue de se battre, accusant la jeune femme de vouloir « obtenir une résolution financière prématurée en mentant ouvertement ». Si la bataille juridique se poursuit, l’horizon ne semble toujours pas s’éclaircir pour l’interprète de Pirates des Caraïbes.

Johnny Depp : Sa carrière peine à reprendre – Crédit : Warner Bros Studios

Même si le divorce du couple s’est soldé par une séparation à l’amiable, Heard a remis de l’huile sur le feu en 2018. C’est à cette époque que la comédienne a affirmé que Depp avait levé la main sur elle à plusieurs reprises. L’enquête est toujours en cours.

Johnny Depp : sa bataille contre Amber Heard est loin d’être terminée

Depuis les déclarations de la comédienne, tout Hollywood fuit Johnny Depp comme la peste. Le journal The Sun y est également allé de son petit mot assassin, qualifiant le comédien de « batteur de femmes ». En plus de devoir se battre contre son ex-femme, Depp est désormais en procès contre le célèbre journal. Si la justice s’est finalement opposée à Depp, l’acteur continue à demander réparation. Et pour cause : toute cette histoire lui a valu de perdre son rôle dans Les Animaux Fantastiques.

Depuis, Johnny Depp tente de se faire entendre, se sentant victime d’un bashing révoltant. A l’affiche du drame Minimata, le comédien sent que la sortie de ce film aux Etats-Unis pourrait être compromise. « Certains films touchent les gens. Mais Minimata est affecté par toute cette histoire. A cause du boycott d’Hollywood à mon égard. Le plus important pour moi est de pouvoir mettre ce film en lumière » témoigne ainsi Depp.

Mais les choses pourraient encore évoluer. En effet, la justice détient depuis quelques temps une pièce majeure : un enregistrement téléphonique, suggérant que Heard aurait également frappé son ex-compagnon. Sur-médiatisée, cette affaire n’est pas prête de s’éteindre. Mais pour l’heure, seul Depp semble en payer les frais. Pour sa part, Amber Heard multiplie les projets et les apparitions. Elle sera de retour dans la franchise Aquaman, qui poursuit actuellement son tournage.

