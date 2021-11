Pixel 6a : Google va s’inspirer du design des Pixel 6 pour son smartphone abordable

Le célèbre leaker OnLeaks a dévoilé avec 91mobiles les premiers rendus du Pixel 6a, le smartphone abordable de Google qui arrivera en 2022. Si son design vous rappelle quelque chose, c’est parce qu’il est presque identique à celui du Pixel 6, que nous avions pu tester.

Pixel 6a – Crédit : OnLeaks

Les premiers rendus du Pixel 6a partagés par OnLeaks viennent confirmer que le smartphone ne ressemblera pas à son prédécesseur, le Pixel 5a, mais bien au récent Pixel 6. En effet, on retrouve un énorme module photo horizontal au dos qui sépare le smartphone en deux parties, chacune d’une couleur différente.

À l’avant, le smartphone utilise un écran similaire à celui du Pixel 6, mais celui-ci a l’air un peu plus borderless sur le Pixel 6a. Il s’agirait d’un écran AMOLED de 6,2 pouces, contre 6,4 pouces sur le Pixel 6. Le Pixel 6a utilisera donc un écran de la même taille que celui du Pixel 4a 5G de 2020, que nous avions aussi pu tester. Il pourrait donc s’agir du même écran, mais on espère que Google optera pour une dalle offrant un taux de rafraichissement élevé.

Que sait-on du Pixel 6a ?

D’après les informations de OnLeaks, le Pixel 6a proposerait un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, comme c’était déjà le cas sur les Pixel 6. De plus, le smartphone mesurerait environ 152.2 x 71.8 x 8.7 mm. Il serait donc un peu plus compact que le Pixel 4a 5G, mais un peu plus épais. Enfin, en dessous du smartphone, on peut apercevoir un port USB-C ainsi que deux grilles, une pour le haut-parleur et une pour le microphone.

Pixel 6a – Crédit : OnLeaks

Côté photo, on remarque deux caméras à l’arrière, probablement un grand-angle et un ultra grand-angle. Il est peu probable que Google utilise le même capteur GN1 de 50 MP du Pixel 6 sur son Pixel 6a, puisqu’il s’agit d’un capteur haut de gamme. Le fabricant pourrait donc de nouveau s’appuyer sur le capteur vieillissant iMX363, que l’on retrouvait déjà sur le Pixel 3.

Le Pixel 6a pourrait être propulsé par un Snapdragon 778G, contre un Snapdragon 765G pour le Pixel 4a 5G. On pourrait également retrouver une version plus modeste du Tensor des Pixel 6, mais il faudra encore patienter avant d’en savoir plus à ce sujet. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand sera dévoilé le nouveau Pixel 6a, mais il ne devrait pas arriver avant 2022. De plus, pour rappel, le Pixel 5a n’avait malheureusement pas été commercialisé en France, mais on ne sait pas s’il en sera de même avec ce nouveau modèle.

Source : 91mobiles