Plus belle la vie, encore plus belle : voici la date et l’heure de sortie du feuilleton culte qui revient sur TF1

Plus belle la vie, encore plus belle, c’est la suite du feuilleton culte, avec un nouveau nom, une nouvelle chaîne, un nouvel horaire, un nouveau décor et un nouveau casting. Une série populaire, qui mêle actualité, émotion et suspense. À quelle heure et quelle date sera diffusée la série ?

Plus belle la vie, encore plus belle © TF1

Après avoir fait les beaux jours de France 3 pendant 18 ans, le feuilleton Plus belle la vie s’offre une nouvelle vie sur TF1. Rebaptisé Plus belle la vie, encore plus belle, avec un changement de chaîne, de nom, d’horaire, mais aussi de décor et de casting, qui promet de nombreuses surprises aux fans de la série. Quand et à quelle heure sera-t-il possible de le regarder ?

Le changement le plus surprenant pour les fans de Plus belle la vie, c’est sans doute le nouvel horaire de diffusion du feuilleton. Alors qu’ils avaient l’habitude de regarder la série en fin de journée, vers 20h20, ils devront désormais se brancher sur TF1 en début d’après-midi, à 13 h 40, juste après le journal de 13 heures. Le premier épisode sera diffusé le 8 janvier 2024.

Un choix stratégique de la part de la chaîne, qui veut profiter de l’audience importante du JT, qui rassemble environ 4 millions de téléspectateurs, dont la cible est affinitaire avec celle du feuilleton.

Ce nouvel horaire ne signifie pas pour autant que le feuilleton sera moins visible. Au contraire, il bénéficiera d’une large exposition sur les différentes plateformes du groupe TF1. Ainsi, les fans pourront découvrir chaque jour à partir du lancement les deux épisodes suivants dans l’offre premium de TF1+, la nouvelle plateforme de streaming de la chaîne.

L’épisode du jour sera également rediffusé à 20 h 25 sur TFX, la chaîne de la TNT du groupe. Enfin, le feuilleton sera également diffusé en Suisse, sur RTS Un, et en Belgique, sur RTL TVI, avec un épisode d’avance sur TF1.

Plus belle la vie, encore plus belle : un nouveau départ pour le feuilleton

Plus belle la vie, encore plus belle est la suite de Plus belle la vie, le feuilleton culte qui a été diffusé sur France 3 de 2004 à 2022, et qui a rassemblé jusqu’à 6 millions de fidèles chaque soir. Mais pourquoi ce changement de nom ?

Pas une suite, mais plutôt, un renouveau © TF1

Selon Stéphanie Brémond, directrice générale adjointe en charge des feuilletons et des séries longues chez Newen France, il s’agit de marquer une rupture avec le passé, et de proposer une nouvelle série, plus moderne et plus dynamique. « Il ne s’agit pas de faire une saison 19, mais bien la saison 1 d’une série », explique-t-elle au Parisien.

Ce nouveau départ s’accompagne d’un changement de décor. Fini la place du Mistral, le lieu emblématique du feuilleton, qui a été détruit après l’arrêt de la diffusion sur France 3. Les personnages vont désormais évoluer dans le petit village d’Allauch, situé à quelques kilomètres de Marseille. C’est là que se trouve le nouveau bar, l’Hostellerie, qui va remplacer le Mistral. C’est aussi là que vont s’installer les nouvelles familles, qui vont venir bousculer la vie des anciens habitants.

Plus belle la vie, encore plus belle : un casting mêlant anciens et nouveaux visages

Si le feuilleton change de nom et de décor, il conserve tout de même une partie de son casting original. Plusieurs comédiens emblématiques ont accepté de reprendre leurs rôles, pour le plus grand plaisir des fans. De nouvelles têtes feront tout de même leur apparition, comme Florian Abboud, originaire de Montpellier, et Jade Pradin, connue pour son rôle dans Clem, une autre série de TF1. Ils joueront Steve et Morgane.

Un casting en partie renouvelé © TF1

Voici le casting de la série :

Florian Abboud (Steve Brudet)

David Baiot (Djawad Sangha)

Jérôme Bertin (Patrick Nebout)

Johanna Boyer (Aya Konaté)

Agathe de La Boulaye (Vanessa Kepler)

Jeremy Charvet (Ulysse Kepler)

Diane Dassigny (Jennifer Maseron)

Anne Décis (Luna Torres)

Agathe Dodemant (Lucie Boher-Nassri)

Valentin Duclaux (Jules Langlois)

Moon Dailly (Meïline Liao)

Léa François (Barbara Evenot)

Francesco Ibaldi (Emanuele Giorgi)

Stéphane Henon (Jean-Paul Boher)

Cécilia Hornus (Blanche Marci)

Anthony Joubert (Ange)

Laurent Kérusoré (Thomas Marci)

Iñaki Lartigue (Samuel Gayet)

Lola Marois (Ariane Hersant)

Régis Maynard (Eric Norman)

Marie Hennerez (Léa Leroux)

Sylvie Flepp (Mirta Torres)

Ella Philippe (Nisma Bailly)

Jade Pradin (Morgane Tanguy)

Tim Rousseau (Kilian Corcel)

Roxane Turmel (Sylvia Escola)

Elodie Varlet (Estelle Cantorel)

Plus belle la vie, encore plus belle : des intrigues qui font écho à l’actualité et aux préoccupations des téléspectateurs

Si le feuilleton change de nom, de décor, de casting et d’horaire, il conserve son ADN : celui d’une série populaire, qui raconte le quotidien de personnages attachants, confrontés à des problématiques de société, à des histoires d’amour, d’amitié, de famille, de travail, de solidarité, mais aussi à des drames, des secrets, des trahisons, des enquêtes, des rebondissements, etc.

Le même ADN pour la série © TF1

Les intrigues de cette nouvelle saison seront donc en phase avec l’actualité et les préoccupations des téléspectateurs. On retrouvera ainsi des thèmes comme la crise sanitaire, le réchauffement climatique, la violence conjugale, le harcèlement scolaire, la radicalisation, le racisme, l’homophobie, la transidentité, la GPA, le handicap, la maladie, la mort, etc. Mais aussi des histoires plus légères, plus drôles, plus romantiques, plus émouvantes, qui feront rire, pleurer, frissonner, rêver les fans de la série.

Pour le premier épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, rendez-vous le 8 janvier 2024 à partir de 13 h 40.