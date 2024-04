Fallout : les critiques sur la série TV commencent à sortir, c’est une belle surprise !

© Amazon Prime Video

Alors que la série Fallout est sortie plus tôt que prévue pour le grand public, les grands titres de la presse américaine ont pu visionner en avant-première le dernier feuilleton d’Amazon Prime Video, qui accueille désormais la pub. Et c’est une belle surprise : la série TV adaptée du RPG post-apocalyptique récolte des bonnes notes !

Les 26 personnes du public ayant déjà terminée la série lui décernent en moyenne 7 sur 10. Une note tout à fait honorable. Ce n’est toutefois pas encore assez de notes pour juger de l’avis général. Ce seront donc plutôt les critiques de la presse qui nous intéresserons, les journalistes ayant davantage eu de temps pour visionner Fallout pour se faire un avis.

La série Fallout d’Amazon rencontre le succès auprès de la presse

Une fois n’est pas coutume, une œuvre adaptée d’un jeu vidéo semble convaincre ! Se passer de références méta aux bugs des jeux a semble-t-il payé. À l’écriture de ces lignes, l’agrégateur de critiques Metacritic avait recensé 18 médias reconnus ayant publié une critique sur Fallout, qui récolte la note moyenne de 69 sur 100. Nice.

La méthode de Metacritic pour établir ce score est la suivante : lorsqu’une note est présente d’office dans l’article, les équipes du site la retranscrivent directement. Mais bien souvent, aucun score n’est présent. À lecture de l’article, les équipes du site estiment donc d’une note qui pourrait refléter l’avis du journaliste.

Cette moyenne de 69 / 100 montre selon Metacritic un avis “Généralement favorable” de la presse. Pour l’instant, la série n’est donc pas un plébiscite, cependant des publications respectées de la presse ciné et TV comme Variety lui décernent la note de 90/100, indiquant que “Fallout ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu ; pour cette seule raison, vous ne pourrez pas vous en détourner.“

À lire > Fallout : voici les posters de la série adaptée du jeu vidéo culte sur Prime Video

Les spécialistes du jeu vidéo comme IGN ont également sauté sur l’occasion d’écrire une critique sur cette œuvre emblématique du jeu vidéo enfin adaptée à la TV. “Fallout figure, avec The Last of Us, parmi les meilleures adaptations de jeux jamais réalisées“, estime le média vidéoludique américain.

Ces deux séries constituent en effet un beau retournement pour les fans de jeu vidéo. Comme avec Mario Bros., ceux-ci peuvent enfin voir certaines franchises adorées adaptées à l’écran dans des œuvres dignes de ce nom. Jusqu’ici, la plupart des adaptations de jeux vidéo étaient synonymes de navet infâmes. Que ce soit Mortal Kombat ou Resident Evil, ceux-ci jouaient à fond la carte du fan service pour s’assurer un certain succès, sans toutefois constituer de bons films.