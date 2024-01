TF1+ : catalogue, prix, appareils compatibles, toutes les infos sur la plateforme de streaming

TF1 a lancé sa nouvelle plateforme de streaming accessible gratuitement : TF1+. Outre les rediffusions des programmes diffusés sur le petit écran, ce service permet de visionner une myriade de films, séries, exclusivités TV et autres contenus thématiques. On vous révèle toutes les informations utiles dans ce dossier spécial.

Salto repose désormais en paix. Ce service de SVOD réunissait des contenus inédits de TF1, France Télévisions et M6, des replays et une sélection de programmes français et étrangers. Trois ans après son lancement, la plateforme a fermé ses portes, en raison de résultats bien trop en deçà des attentes. Loin d’être découragé pour autant, TF1 veut continuer à exploiter le filon du streaming.

Pour ce faire, la première chaîne vient de lancer sa nouvelle plateforme baptisée TF1+ qui vient rejoindre les autres services de streaming gratuits. Catalogue, fonctionnalités, compatibilité, abonnement payant… Voici toutes les infos pratiques !

📅Depuis quand TF1+ est-il disponible ?

TF1+ est disponible depuis le 8 janvier 2024. Il sonnera progressivement le glas de MYTF1, le service qui permet d’accéder aux différents replays de la chaîne. Ce dernier restera encore debout pendant quelque temps avant de disparaître pour de bon.

💰Combien coûte TF1+ ?

La plateforme TF1+ est accessible gratuitement, la plateforme étant financée par les publicités diffusées en marge des programme. Rodolphe Belmer reconnaît avoir puisé son inspiration dans les offres incluant des annonces proposées depuis peu par Netflix et par Disney+.

Vous pouvez toutefois opter pour l’abonnement premium proposé à 5,99€/mois (sept jour d’essai gratuit) ou 59,99€/an (économie de deux mois). Voici tous les avantages inclus dans cette formule :

Vos séries fétiches accessibles 2 à 7 jours avant les autres utilisateurs

Des avant-premières et des contenus exclusifs

Suppression des publicités (sauf chaînes en direct et certains contenus en streaming)

Full HD

Fonctionnalité “Picture In Picture” sur l’application mobile

Accès sur tous vos écran avec un Chromecast ou un une TV connectée compatibles

Notez que si vous étiez déjà abonné à MYTF1 MAX, votre abonnement sera transféré automatiquement sur l’offre premium de TF1+.

📱Quels appareils sont compatibles avec TF1+ ?

TF1+ sera disponible est compatible avec une myriade d’appareils différents :

TV Samsung, LG, Philips, Xiaomi, Sony, TCL, Hisense

Google TV, Android TV

Apple TV

Amazon Fire Stick

Chromecast

Il est aussi possible de trouver l’application sur nos box. TF1+ est déjà disponible sur les boîtiers Bouygues Télécom et Orange. La plateforme arrive en janvier sur les Freebox Pop avant de se déployer sur les autres Freebox. Les abonnés SFR devront quant à eux patienter jusqu’en mars.

TF1+ se décline également en application mobile pour les tablettes et les smartphones (iOS et Andnroid). Sur PC ou Mac, il suffit de passer par la version Web du service.

📺Quels programmes peut-on voir sur TF1+ ?

TF1+ vous donne accès à plus de 15 000 heures de programmes dont évidemment une majorité de rediffusions. Les contenus seront disponibles au moins pendant 30 jours et jusqu’à 48 mois plus tard. Cela tranche avec MYTF1 qui proposait seulement ses rediffusions pendant une semaine.

Voici ce qui vous attend, dans le détail :

200 séries intégrales dont Plus Belle la vie, encore plus belle, Demain nous appartient

intégrales dont Plus Belle la vie, encore plus belle, Demain nous appartient 200 téléfilms

200 films de cinéma (actuellement, vous pouvez notamment visionner la trilogie Le Hobbit).

(actuellement, vous pouvez notamment visionner la trilogie Le Hobbit). Emission TV en replay et des exclusivités comme The Voice, comeback.

en replay et des exclusivités comme The Voice, comeback. Top Info : un format qui traite cinq sujets d’actualité chaque jour à 19h.

: un format qui traite cinq sujets d’actualité chaque jour à 19h. Top Chrono : des résumés de matchs de foot et de rugby dont la durée est configurée par l’usager (5, 10 ou 15 minutes).

: des résumés de matchs de foot et de rugby dont la durée est configurée par l’usager (5, 10 ou 15 minutes). 50 chaînes FAST thématiques (humour, mangas, comédies romantiques, films de Noël, etc).

thématiques (humour, mangas, comédies romantiques, films de Noël, etc). Programmes jeunesse (Pat Patrouille, Miraculous, Naruto, etc)

(Pat Patrouille, Miraculous, Naruto, etc)

Le moteur de recommandation Synchro sera quant à lui lancé en mars. En se basant sur les intérêts et l’âge de chaque utilisateur grâce à leur profil, Synchro parvient à proposer des programmes adaptés à chaque membre du foyer.