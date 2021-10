Polar Grit X Pro : voici la montre des aventuriers connectés

Polar élargit sa gamme de montres de sport connectées avec la nouvelle Grit X Pro. Dédiée aux aventuriers et aux sportifs qui apprécient les sorties en plein air, la Polar Grit X Pro accueille de nouvelles fonctionnalités d’entraînement, le tout avec une excellente autonomie et une résistance militaire (norme MIL-STD-810).

La nouvelle montre de sport connectée Polar Grit X Pro – Crédit : Polar

La Polar Grit X Pro est conçue pour résister à tous les environnements et conditions météorologiques. Elle peut être immergée jusqu’à 100 mètres de profondeur et supporter des températures extrêmes allant de -20°C à 50°C. La montre connectée bénéficie également d’une autonomie extra longue. Elle tient jusqu’à 40 heures avec le suivi GPS et la surveillance de la fréquence cardiaque activés en continu. Vous pouvez même aller jusqu’à 100 heures d’autonomie en activant des fonctions d’économie d’énergie. De plus, la Polar Grit X Pro tient 7 jours complets en mode montre.

Les fonctionnalités de la Polar Grit X Pro vous accompagnent pour tous les types de sorties en extérieur

Au niveau de ses fonctionnalités, la Polar Grit X Pro s’adapte à tous les types de sorties en extérieur. Cela peut être de la randonnée, de l’escalade ou même du camping. Elle propose notamment des profils d’itinéraires et altimétriques et une mesure automatique de la récupération nocturne. Un guidage pas-à-pas avec l’application Komoot et un assistant de ravitaillement personnalisé FuelWise sont aussi présents.

La Polar Grit X Pro en cuivre nordique – Crédit : Polar

La Polar Grit X Pro est évidemment équipée des fonctionnalités classiques comme le suivi du sommeil qui analyse sa longueur et sa qualité, le contrôle de la musique et. l’affichage des notifications. On retrouve également le suivi de la fréquence cardiaque avec les capteurs Polar Precision Prime et le suivi GPS en temps réel.

La Polar Grit X Pro est déclinée en trois couleurs pour la version standard et une couleur pour la version Titan

Au niveau des spécifications techniques, la Polar Grit X Pro a un écran couleur Always On de 1,2 pouce affichant une définition de 240 x 240 pixels. Il est recouvert d’une lentille en verre saphir pour une résistance extrême aux rayures et aux chocs. Son châssis est en acier inoxydable, ce qui lui confère un poids de 48 g sans bracelet. En plus de l’écran tactile, 5 boutons permettent de naviguer parmi les fonctionnalités. La Polar Grit X Pro est également dotée d’un accéléromètre, d’un baromètre et d’un chronomètre.

La Polar Grit X Pro Titan – Crédit : Polar

Enfin, la Polar Grit X Pro est disponible à 499,90 € en trois couleurs différentes : cuivre nordique, noir DLC et blanc doré. Une version Titan plus légère composée de titane aérodynamique ultrarésistant est aussi disponible à 599,90 €.

Source : Polar