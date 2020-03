Propriétaires de Tesla, ne laissez pas hiberner votre voiture sans rien faire durant le confinement

Crédits : Tesla

Qui dit confinement, dit limiter ses déplacements dont évidemment ceux qui nécessitent habituellement de prendre sa voiture. Il est donc possible que nombre de véhicules restent au garage pendant une longue durée et il convient donc de prendre les mesures adéquates pour que ceux-ci ne finissent pas par s’abîmer.

Comment garder sa Tesla en bonne condition pendant le confinement

La première précaution à prendre est d’appliquer un seuil maximal de charge de la batterie. Une limite de 75 % permet ainsi de garder son véhicule avec une autonomie suffisante en cas d’urgence, sans pour autant que la batterie ne se dégrade comme c’est le cas quand la limite est à 100 %. Dans le cas des véhicules qui disposent d’une suspension pneumatique active, il est recommandé de les placer à un niveau standard, plutôt que bas ou haut, évitant ainsi tout dommage prématuré.

Ensuite, dans les options de sécurité, il convient de désactiver le Mode Sentinelle si le véhicule est mis à l’abri dans un garage ou une propriété fermée. Cela limitera l’utilisation de la batterie. Dans la même idée, il est recommandé de retirer la clef USB sur laquelle sont stockées les vidéos des différentes caméras, évitant ainsi que la mémoire ne soit constamment réécrite en fonction des déclenchements que pourrait détecter le Mode Sentinelle.

Enfin, il convient de réveiller ou démarrer le véhicule de temps en temps pour vérifier à intervalle régulier qu’il fonctionne convenablement. Sur les Tesla les plus anciennes, il est possible d’activer ou non l’option d’économie d’énergie. Dans le cas présent, il vaut mieux l’activer. L’option de connexion permanente permet une meilleure réactivité depuis l’application, elle n’est toutefois pas nécessaire dans la plupart des cas. Enfin, en cette période de pandémie, il conviendra aussi de bien désinfecter son véhicule pour la débarrasser de tout germe qui pourrait s’y trouver.

Source : Black Tesla