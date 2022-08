Protocole RCS : Google accentue sa pression sur Apple

La campagne pro-RCS à destination d’Apple – Crédit : Android

Google est décidément déterminé à faire flancher Apple. Déjà en juin dernier, l’entreprise avait détourné une chanson de Drake pour dénoncer une incohérence de son rival. Lorsqu’un utilisateur d’iPhone envoie un message à un utilisateur Android, ce dernier se transforme invariablement en SMS/MMS. Seules les discussions entre deux appareils Apple peuvent se faire par l’entremise de l’application de messagerie instantanée iMessage.

La solution pour Google est toutefois toute trouvée comme il l’explique longuement sur le site d’Android. Il suffirait qu’Apple adopte le protocole RCS pour les conversations entre un appareil Apple et un appareil Android. Le Rich Communication Services offre toute une panoplie moderne de fonctionnalités de chat. Son intégration permettrait ainsi d’améliorer sensiblement l’expérience utilisateur, assure Android. Et de mettre en exergue des témoignages d’usagers pour étayer son propos.

À lire > Google Messages prend désormais en charge les réactions iMessage

Apple va-t-il adopter le RCS un jour ?

Photos et vidéos transférées en faible résolution, impossibilité de quitter une conversation de groupe, absence du chiffrement de bout en bout… Google critique également l’impossibilité d’envoyer de messages via le WiFi ou les données mobiles. Et fustige l’absence de confirmations de lecture et d’indicateurs de frappe.

« La mauvaise expérience dont vous pâtissez lorsque vous envoyez des SMS aux utilisateurs d’Android est créée par Apple. Mais ils peuvent y remédier en passant du SMS/MMS au RCS, la norme moderne de l’industrie. Et l’expérience de chacun serait meilleure », martèle Google. Le géant milite seulement pour que le RCS soit adopté pour les conversations Android/Apple, iMessage restant la norme pour les messages entre utilisateurs pommés.

Nous sommes curieux de voir si le forcing de Google portera ses fruits ou non. Les arguments avancés sont en tout cas pertinents. À l’aune du nombre conséquent d’applications de messagerie instantanée, les SMS/MMS sont devenus quasiment obsolètes hormis lorsque les utilisateurs sont privés de data ou de WiFi.

Source : Android