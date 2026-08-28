PS Plus septembre 2026 : un jeu à 70 € offert et trois autres à ne pas rater

Sony vient de dévoiler les quatre jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus pour septembre 2026. Au programme : un titre AAA sorti il y a à peine cinq mois, un FPS tactique dans la Seconde Guerre mondiale, un JRPG indé encensé par la critique et un bac à sable coopératif. La sélection sera disponible du 1er septembre au 5 octobre.

MLB The Show 26, Sniper Elite: Resistance, Chained Echoes et Wobbly Life : le quatuor offert aux abonnés PS Plus en septembre 2026. © Shuttershock

Offrir un jeu de sport encore frais dans le catalogue mensuel, c’est suffisamment rare pour être souligné. MLB The Show 26, lancé en mars dernier exclusivement sur PS5, rejoint les quatre titres offerts aux abonnés PlayStation Plus du 1er septembre au 5 octobre, avec en prime un Jump Start Bundle réservé aux inscrits : cinq packs The Show, un pack d’équipement et un Choice Pack pour prendre le train en marche dans Diamond Dynasty sans repartir de zéro. De quoi coller aux playoffs MLB qui approchent.

Sniper Elite: Resistance en tête d’affiche, la France occupée dans le viseur

Le gros morceau du mois côté action, c’est Sniper Elite: Resistance. Le jeu de Rebellion place un nouveau protagoniste, Harry Hawker, dans la France occupée, sur une trame parallèle à Sniper Elite 5. Campagne intégralement jouable en coopération, retour du mode Invasion de l’Axe et matchs compétitifs jusqu’à 16 joueurs en ligne. Digital Trends lui avait attribué un 7/10 à sa sortie, saluant un level design généreux malgré une formule globalement conservatrice.

Chained Echoes, la pépite JRPG du lot

Les amateurs de RPG à l’ancienne trouveront leur compte avec Chained Echoes, seul titre PS4 exclusif de la sélection et accessoirement le mieux noté des quatre. Ce JRPG solo en pixel art mêle combats au tour par tour, mechas pilotables et exploration du continent de Valandis, le tout porté par une direction artistique 16-bit soignée.

Wobbly Life complète la sélection avec son bac à sable coopératif déjanté, jouable jusqu’à quatre en local ou en ligne.

Les abonnés PS Plus ont jusqu’au 31 août pour récupérer les jeux d’août, dont Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition et Signalis, avant qu’ils disparaissent de l’offre.

Source : Sony