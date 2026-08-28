La carte de GTA 6 est 3 fois plus grande que celle de Red Dead Redemption 2

L’aperçu étendu de GTA 6 a permis de mieux mesurer l’immensité du monde ouvert qui nous attend. Selon Rockstar, la carte sera trois fois plus grande que celle de Red Dead Redemption 2 (et deux fois plus vaste que celle de GTA 5).

© Rockstar

La carte de GTA 6 sera gigantesque. Celle-ci s’est dévoilée plus en profondeur dans l’aperçu étendu diffusé sur Netflix jeudi soir, nous permettant d’appréhender encore plus l’immensité (et la beauté) du monde ouvert qui s’offrira bientôt à nous. Selon le New York Times, qui s’est entretenu avec des développeurs de Rockstar, la carte de GTA 6 est trois fois plus grande que la zone jouable de Red Dead Redemption 2.

De quoi donner le tournis. “Rob Nelson, le responsable du développement, m’a donné quelques chiffres. La carte est deux fois plus grande que celle de GTA 5 et trois fois plus grande que celle de Red Dead Redemption 2, précise le YouTubeur TGG qui a pu assister à une présentation chez Rockstar North. Vice City est deux fois plus grande que Los Santos. Et Vice City et sa banlieue sont onze fois plus grandes que Los Santos et ses environs”.

Les joueurs, qui avaient minutieusement analysé les coordonnées visibles dans les vidéos en fuite en 2022, avaient donc vu juste : leurs estimations suggéraient déjà une carte de GTA 6 deux fois plus vaste que celle de GTA 5.

GTA 6 : Rockstar promet une carte immense où l’exploration sera récompensée

Il y aura donc largement de quoi explorer. “Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour créer l’univers le plus vaste, le plus profond, le plus densément peuplé et le plus complexe que nous ayons jamais construit, afin que les joueurs puissent s’y perdre”, détaille Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North, auprès d’IGN. La taille n’a toutefois aucune importance si on ne l’exploite pas. On l’a notamment vu avec les centaines de planètes vides de Starfield qui ont laissé aux joueurs un goût amer.

Mais le nouveau Grand Theft Auto ne tombera pas dans cet écueil. Rencontres avec les PNJ, évènements aléatoires, activités, missions, secrets, magasins, véhicules… Chaque parcelle offrira son lot d’aventures, d’interactions et de découvertes. “Il y a une multitude de choses que vous découvrirez par hasard, sans forcément les indiquer par des objectifs, des marqueurs ou des icônes sur la carte. Si vous prenez le temps d’explorer, vous serez largement récompensés. C’est une grande carte, une très grande carte”, promet Rob Nelson.

Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir se plonger dans l’effervescence de Vice City. GTA 6 est toujours prévu pour le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.