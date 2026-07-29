PlayStation Plus offre un jeu dès sa sortie en août, et c’est une pépite

Sony dévoile les trois jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Essential en août : Dying Light 2 Stay Human Reloaded Edition, Big Walk et Signalis. Disponibles du 4 au 31 août, ils composent un trio aux tonalités radicalement différentes.

Dying Light 2, Big Walk et Signalis : le trio éclectique qui compose la sélection PlayStation Plus Essential d’août 2026. © Shuttershock

Avec un jour d’avance sur son calendrier habituel, PlayStation a publié sur son blog officiel la sélection mensuelle du service. Adam Michel, directeur Content Acquisition & Operations chez Sony Interactive Entertainment, signe l’annonce. Trois titres, trois registres, et une jolie surprise pour les amateurs de jeux coopératifs.

Dying Light 2 en tête d’affiche, Signalis pour les connaisseurs

Sorti en 2022, le monde ouvert post-apocalyptique de Techland revient dans sa Reloaded Edition, enrichie du DLC Bloody Ties, de l’ajout des armes à feu et des nombreux correctifs déployés depuis le lancement. Les joueurs y incarnent Aiden Caldwell, survivant agile dont le parkour et les aptitudes au corps-à-corps restent les meilleurs atouts face aux hordes d’infectés qui envahissent la Cité. Le mode coopératif jusqu’à quatre participants demeure l’un de ses arguments les plus solides. Le titre est proposé sur PS5 et PS4.

À l’autre bout du spectre, Signalis (PS4, rétrocompatible PS5) convoque l’horreur psychologique à l’ancienne. Développé par le studio rose-engine, ce survival horror rétro plonge le joueur dans la peau d’Elster, une Replika technicienne en quête de sa partenaire disparue au cœur d’un univers dystopique imprégné d’effroi cosmique. Puzzles exigeants et créatures cauchemardesques complètent un tableau volontairement oppressant.

Big Walk, la vraie curiosité du mois

Le troisième ajout est aussi le plus inattendu. Big Walk (PS5) est signé House House, le studio australien derrière l’hilarant Untitled Goose Game. Ce « walker-talker » coopératif en ligne propose d’arpenter un vaste monde ouvert verdoyant, ponctué d’énigmes environnementales à résoudre en équipe. Le jeu débarque directement dans le service dès sa sortie, un coup de filet appréciable pour les abonnés.

En bonus, un pack gratuit Marvel Tōkon: Fighting Souls sera récupérable dès le 6 août, comprenant cinq avatars et vingt poses pour l’écran de résultats.

Source : PlayStation Blog