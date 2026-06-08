PlayStation Store : un jeu majeur de 2026 offert après une grosse bourde

Bungie a dû se résoudre à offrir Marathon à des joueurs qui n’avaient pas prévu de l’acheter au prix fort. En cause : une fiche produit trompeuse sur le PlayStation Store qui a semé la confusion.

© Sony, Bungie

Alors que les promotions battent leur plein sur le PlayStation Store, une formulation maladroite a induit les joueurs de Marathon en erreur. La semaine dernière, le pack de contenus de l’édition Deluxe bénéficiait d’une importante réduction sur le PS Store. Problème, la description laissait entendre que le jeu complet était également inclus alors que pas du tout. Cette mise à niveau permet uniquement d’accéder au contenu de l’édition Deluxe de l’extraction shooter multijoueur de Bungie.

Il faut normalement posséder le jeu de base pour s’offrir ce pack. Or à la faveur d’une semaine d’essai gratuit (Open Play Week) proposé par Bungie, il était possible de tester Marathon sans l’acheter. Alors qu’ils pensaient faire une bonne affaire, les testeurs ont eu une mauvaise surprise. Au bout d’une semaine, ils se sont retrouvés avec un pack de contenus additionnels pour un jeu qu’ils ne possédaient pas et qu’ils ne comptaient pas acheter au prix fort.

We've been made aware of an issue on the PlayStation store where players could purchase the Deluxe Edition of Marathon at a mitigated price if they added Marathon to their library during the Open Play Week. Purchasing the Deluxe Edition this way does not include the base game,… — Marathon Development Team (@MarathonDevTeam) June 5, 2026

PS Store : Marathon sera offert aux joueurs induits en erreur

Pour éteindre la polémique naissante, Bungie a été contraint de faire un geste commercial pour les utilisateurs floués. La fiche du PS Store a en outre été mise à jour pour éviter d’autres quiproquos. “Pour ceux d’entre vous qui ont effectué cet achat avant que le message ne soit publié sur la page du store, nous vous accorderons l’édition de base de Marathon sans coût supplémentaire. Cela s’ajoute au contenu de l’édition Deluxe”, promet le compte X officiel Marathon Development Team.

Et de préciser les modalités en vigueur lors des évènements “Open Play Week” durant lesquels il est possible de tester gratuitement le jeu. “Si vous avez téléchargé Marathon pendant l’Open Play Week mais n’avez pas acheté Marathon, l’achat de la mise à niveau de l’édition Deluxe ne vous donnera accès qu’au contenu de l’édition Deluxe pour la durée de l’Open Play Week, après quoi l’accès à ce contenu nécessitera l’achat de l’édition de base de Marathon”. Voilà qui a le mérite d’être plus clair.

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