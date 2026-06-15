Il n’existe que trois exemplaires au monde : ce Super Mario Bros. vient de se vendre 3 millions

Record battu. Un exemplaire scellé de Super Mario Bros., resté quarante ans dans son emballage d’origine avec sa console NES, devient le jeu vidéo le plus cher jamais vendu aux enchères.

La cartouche Super Mario Bros. « second production » et son autocollant glacé intact, notée PSA 9.6 A++. Crédit : Heritage Auctions

Vendredi 13 juin, une copie de Super Mario Bros. dite « second production », encore protégée par son autocollant brillant d’époque, a trouvé preneur pour 3 millions de dollars lors d’une vente organisée par Heritage Auctions. La maison de vente la qualifiait elle-même de « jeu vidéo le plus significatif jamais proposé aux enchères ». Le montant pulvérise le précédent record, détenu depuis 2021 par un autre exemplaire scellé du même titre, parti à 2 millions de dollars.

Un autocollant brillant, trois exemplaires connus au monde

La particularité de cette cartouche tient à son mode de scellage. En 1986, Nintendo a brièvement adopté un autocollant glacé (gloss sticker) pour fermer ses boîtes, avant de passer définitivement au film plastique rétractable. Seules trois copies « second production » dotées de ce scellé sont répertoriées à ce jour, et celle-ci est la mieux conservée : elle a obtenu la note PSA 9.6 A++, soit un état quasi irréprochable. Aucun exemplaire de ce variant précis n’avait encore été présenté en vente publique sous scellé, selon Heritage Auctions.

L’arrière de la boîte. Crédit : Heritage Auctions

L’objet ne se limite d’ailleurs pas à la cartouche seule. Il comprend aussi la console NES Control Deck dans son packaging d’origine, plastique intact, telle qu’elle fut commercialisée sur le marché test de Los Angeles au milieu des années 1980, quand Nintendo tentait de relancer le jeu vidéo sur console aux États-Unis après le krach de 1983.

Une escalade vertigineuse en cinq ans

En 2021, un Super Mario Bros. scellé partait à 660 000 dollars. Quelques mois plus tard, une copie de Super Mario 64 grimpait à 1,56 million. Un autre Super Mario Bros. atteignait ensuite 2 millions, un seuil resté inégalé pendant cinq ans. Jusqu’à vendredi. Heritage Auctions voit dans cette pièce « ce qui se rapproche le plus, pour un collectionneur, de posséder l’instant où Super Mario Bros. a transformé la console de jeu en phénomène culturel permanent ».

Source : Heritage Auctions